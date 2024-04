(Alliance News) - Les prix des actions à Londres étaient en hausse jeudi après-midi, malgré la perspective de taux d'intérêt américains plus élevés à plus long terme qui pèse sur les actions.

Les actions à New York sont appelées à ouvrir en hausse, récupérant une partie des pertes subies mercredi.

L'indice FTSE 100 était en hausse de 14,38 points, soit 0,2%, à 7 862,37. L'indice FTSE 250 était en hausse de 63,75 points, soit 0,3 %, à 19 403,89. L'AIM All-Share a gagné 0,59 point, soit 0,1%, à 743,71.

Le Cboe UK 100 était un peu plus haut à 785,28, le Cboe UK 250 était en hausse de 0,1% à 16 800,79, et le Cboe Small Companies était en baisse de 0,1% à 14 764,93.

Face au dollar, la livre sterling est passée de 1,2447 USD mercredi à 1,2479 USD jeudi en début d'après-midi. L'euro était en hausse à 1,0677 USD, contre 1,0637 USD. Face au yen, le dollar s'échangeait contre 154,39 yens, contre 154,67 yens.

A New York, le Dow Jones Industrial Average, le S&P 500 et le Nasdaq Composite, sont tous en hausse de 0,3% ce jeudi.

"Le sentiment de risque ressenti aujourd'hui a contribué à faire baisser le dollar, après une période de gains qui a vu le billet vert atteindre un plus haut de cinq mois hier. Ces derniers mois, la surperformance des indices européens par rapport à leurs homologues américains a été notable, leurs valorisations élevées entraînant des prises de bénéfices plus importantes. La Réserve fédérale est confrontée à des pressions inflationnistes élevées et à une économie solide, ce qui augmente la probabilité d'une divergence cette année, les banques centrales européennes réduisant leurs taux avant leurs homologues américaines", a commenté Joshua Mahony, analyste chez Scope Markets.

"Le sentiment du marché semble être fortement lié à la trajectoire du pétrole brut, l'effondrement des prix du pétrole contribuant à améliorer le sentiment aujourd'hui. Alors que le prix du pétrole est fixé en dollars, la relation inverse classique s'est modifiée dernièrement pour refléter la crainte que la hausse des prix du pétrole n'entraîne une deuxième vague d'inflation."

Le baril de pétrole Brent a chuté à 86,27 USD jeudi en début d'après-midi, contre 88,68 USD mercredi. La baisse du prix du pétrole a fait baisser BP et Shell de 1,6 % et 0,9 % à Londres jeudi.

En Europe, le CAC 40 a progressé de 0,4 % à Paris et le DAX 40 est resté stable à Francfort.

Les baisses des cours des actions Rheinmetall et Sartorius ont pénalisé le DAX.

Le fabricant d'armes et d'automobiles Rheinmetall a perdu 4,1 %. L'entreprise de défense BAE Systems a quant à elle chuté de 2,8 % à Londres.

Les actions de ce duo ont connu une progression fulgurante au cours des deux dernières années, en raison de l'attente d'une augmentation des dépenses militaires dans un contexte d'intensification des tensions géopolitiques.

Sartorius a plongé de 12 %. Le fournisseur de matériel de laboratoire a déclaré que le bénéfice net du premier trimestre 2024 s'élevait à 36,7 millions d'euros, en baisse de 61% par rapport aux 93,1 millions d'euros du premier trimestre 2023.

À Londres, les actions d'easyJet ont augmenté de 2,2 %. Elle a fait part de "perspectives positives" pour le reste de son exercice, et a déclaré que ses pertes "saisonnières" s'étaient atténuées au premier semestre. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 819,6 millions d'euros au cours du trimestre, soit une baisse de 9,3 % par rapport aux 903,2 millions d'euros enregistrés l'année précédente.

Au cours des six mois précédant le 31 mars, le chiffre d'affaires a augmenté de 22 %, passant de 2,69 milliards de livres sterling à 3,27 milliards de livres sterling. Sa perte avant impôts a été réduite à 350 millions de livres sterling, contre 411 millions de livres sterling.

"La demande pour Pâques a été particulièrement forte, ce qui a profité au mois de mars en raison de sa précocité. Les performances opérationnelles ont été bonnes, avec des vols quotidiens de pointe globalement conformes aux niveaux de l'été", a déclaré la compagnie. "Les réservations pour l'été 2024 continuent de bien se construire, avec une augmentation du volume et des prix par rapport à la même période de l'année dernière, soutenue par une forte demande pour le réseau d'aéroports primaires d'easyJet."

Le directeur général Johan Lundgren a déclaré que la compagnie était "bien préparée sur le plan opérationnel" pour la prochaine saison estivale.

Les actions de la société mère de British Airways, International Consolidated Airlines Group, ont augmenté de 4,0 % dans le cadre d'une lecture croisée positive. La compagnie aérienne à bas prix Wizz Air a augmenté de 5,3 %.

Hipgnosis Songs Fund a bondi de 30 % à 91,66 pence. Il a accepté de racheter pour 1,40 milliard d'USD l'acquéreur de droits musicaux Alchemy Copyrights, qui opère sous le nom de Concord.

Concord paiera 1,16 USD, soit 93,2 pence, en espèces par action de Hipgnosis Songs Fund. Ce prix représente une prime de 32 % par rapport au cours de clôture de mercredi.

Concord a déclaré que les actionnaires de Hipgnosis Songs Fund pourraient recevoir jusqu'à 25 millions de dollars supplémentaires au total, si le contrat de conseil en investissement avec Hipgnosis Song Management était résilié.

Le fonds Hipgnosis Songs est en conflit avec son conseiller en investissement, alléguant une mauvaise conduite de la part de Hipgnosis Songs Management et de son fondateur Merck Mercuriadis.

Le litige a été déclenché par un accord, ultérieurement rejeté par les actionnaires de Hipgnosis Songs Fund, visant à vendre une partie du portefeuille du fonds à une coentreprise entre Hipgnosis Songs Management et la société de capital-investissement Blackstone. Cette décision a entraîné des changements au sein du conseil d'administration du fonds.

Russ Mould, analyste chez AJ Bell, a commenté : "La fin de l'un des événements les plus chaotiques survenus dans le monde des fonds d'investissement depuis des années est en vue. Après un battage médiatique qui a débouché sur une grande déception, accompagnée d'une gouvernance d'entreprise douteuse, Hipgnosis Songs Fund fait maintenant l'objet d'une offre publique d'achat de la part de Concord. Il pourrait s'agir du dernier chapitre de la vie du fonds en tant qu'entité cotée en bourse, qui a été marquée par de nombreux ratés.

"Quant à savoir si la sortie se fera en douceur, c'est une autre affaire. Il convient de noter que le président Robert Naylor a plaidé auprès du conseiller en investissement du trust, Hipgnosis Songs Management, et du propriétaire majoritaire de HSM, Blackstone, pour qu'ils conviennent d'une résiliation ordonnée de l'accord de conseil en investissement".

Ailleurs à Londres, LBG Media, qui possède le site d'actualités, de divertissement et de vidéos virales Ladbible, a grimpé de 12 %. Il a salué les perspectives positives aux États-Unis.

Elle a déclaré que ses revenus en 2023 ont augmenté de 7,5 % pour atteindre 67,5 millions de livres sterling, contre 62,8 millions de livres sterling en 2022. Son bénéfice avant impôt a toutefois chuté de 19 %, passant de 7,3 millions de livres sterling à 5,9 millions de livres sterling.

LBG a ajouté : "Notre dynamique positive de revenus et notre plateforme de croissance aux États-Unis placent le groupe à un moment important de son évolution et nous donnent une ligne de mire claire pour atteindre 200 millions de livres sterling de revenus. Nous avons pris un bon départ pour 2024, en entamant notre deuxième trimestre avec une dynamique positive."

Jubilee Metals a chuté de 6,0 %. Elle a déclaré avoir réalisé une performance "exceptionnelle" au cours des neuf premiers mois de son exercice financier, bien que sa production de platine ait diminué et qu'elle ait revu à la baisse ses perspectives de production de cuivre.

La production de métaux du groupe platine a chuté de 18 % à 8 339 onces en glissement trimestriel au cours du troisième trimestre au 31 mars, contre 10 131 onces, principalement en raison d'une réduction du stock disponible de matières premières de qualité inférieure, a déclaré Jubilee.

La production de platinoïdes pour les neuf premiers mois a baissé de 3,6 % à 28 583 onces, contre 29 645 onces.

La production de chrome a augmenté de 7,2 % pour atteindre 408 710 tonnes au cours du troisième trimestre, contre 381 114 tonnes au cours du deuxième trimestre. Pour les neuf mois qui se sont terminés le 31 mars, la production de concentré de chrome a fait un bond de 19 % pour atteindre 1,1 million de tonnes.

La production de cuivre a diminué de 8,4 %, passant de 749 tonnes au cours du deuxième trimestre à 691 tonnes au cours du troisième trimestre, mais elle a fait un bond de 69 %, passant de 1 409 tonnes l'année précédente à 2 374 tonnes au cours des neuf premiers mois de l'année.

Jubilee a revu à la baisse ses prévisions de production de cuivre, qui se situent désormais entre 3 250 et 4 000 tonnes, contre 5 850 tonnes prévues précédemment. Pour 2023, la production de cuivre était de 2 923 tonnes.

Il reste encore à venir jeudi, la lecture des demandes initiales d'emploi aux États-Unis à 1330 BST.

L'or s'échangeait à 2 382,63 USD l'once jeudi à la mi-journée, en légère baisse par rapport aux 2 383,47 USD enregistrés à la clôture des marchés boursiers de Londres mercredi.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

