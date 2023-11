(Alliance News) - Le FTSE 100 à Londres a clôturé en légère baisse mardi, les mineurs et les sociétés pétrolières ayant continué à tirer l'indice vers le bas tout au long de la journée.

L'indice FTSE 100 a clôturé en baisse de 7,72 points, soit 0,1%, à 7 410,04. Le FTSE 250 a terminé en hausse de 14,24 points, soit 0,1%, à 17 761,71, et l'AIM All-Share a clôturé en hausse de 0,75 point, soit 0,1%, à 698,63.

Le Cboe UK 100 a terminé en baisse de 0,2% à 739,72, le Cboe UK 250 a clôturé en hausse de 0,1% à 15 421,18, et le Cboe Small Companies a terminé stable à 12 932,60.

Le dollar s'est remis de sa récente faiblesse mardi, après que la Reserve Bank of Australia a décidé d'augmenter ses taux d'intérêt, remettant en question l'approche plus dovish de la Federal Reserve.

La livre était cotée à 1,2304 USD à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi, en baisse par rapport à 1,2385 USD à la clôture de lundi. L'euro s'affichait à 1,0688 dollar à la clôture des marchés européens mardi, en baisse par rapport à 1,0736 dollar à la même heure lundi.

Face au yen, le dollar s'échangeait à 150,51 yens, en hausse par rapport aux 149,75 yens de la fin de journée de lundi.

La Reserve Bank of Australia a augmenté le taux d'escompte d'un quart de point de pourcentage à 4,35%, son niveau le plus élevé depuis décembre 2011. Il s'agit du premier resserrement en cinq mois et du premier sous la direction de Michele Bullock, qui a pris ses fonctions de gouverneur de la banque centrale en septembre.

"Certains ont peut-être compris que si la RBA a besoin de relancer son cycle de resserrement après une pause de quatre mois, peut-être que la Fed en a besoin aussi", a déclaré ING Economics.

De son côté, BBH Currency Strategy a déclaré que "les faucons de la Fed ne sont pas en train de se calmer".

Lundi, le directeur de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, n'a pas crié victoire dans la lutte contre l'inflation. "Avant de déclarer que 'nous avons absolument terminé, nous avons résolu le problème', obtenons davantage de données et voyons comment l'économie évolue", a déclaré M. Kashkari.

Jeudi, le président de la Fed, Jerome Powell, doit s'exprimer, et toutes les oreilles seront donc tournées vers ses prises de position.

Les minières et les grandes sociétés pétrolières ont pesé sur le FTSE 100 mardi.

Anglo American, Antofagasta et Glencore ont chuté de 3,5 %, 3,4 % et 2,4 % en raison de la faiblesse des données chinoises. Les exportations chinoises ont baissé, ce qui est un mauvais signe pour l'économie mondiale, mais les importations ont augmenté, ce qui est un signe de reprise de la demande intérieure.

La baisse des prix du pétrole a pénalisé BP et Shell, qui ont respectivement perdu 2,1 % et 1,8 %.

Le baril de pétrole Brent est tombé à 83,71 USD en début de journée mardi, contre 86,00 USD en fin d'après-midi lundi.

Cependant, le FTSE 100 a terminé en hausse, grâce à des mises à jour et des résultats commerciaux positifs.

AB Foods a terminé la journée en tête de l'indice, avec un bond de 6,8 %.

Le fabricant de produits alimentaires basé à Londres, et détaillant de mode rapide par l'intermédiaire de Primark, a déclaré que le bénéfice avant impôt pour l'exercice clos le 16 septembre a fait un bond de 25 % pour atteindre 1,34 milliard de livres sterling, contre 1,08 milliard de livres sterling l'année précédente.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 16 %, passant de 17,00 milliards de livres sterling à 19,75 milliards de livres sterling, ce qui, selon AB Foods, est dû en grande partie aux mesures prises en matière de prix.

AB Foods a déclaré un dividende final de 33,1 pence par action, contre 29,9 pence l'année précédente, ainsi qu'un dividende spécial de 12,7 pence. Ces dividendes portent le total des paiements pour l'exercice 2023 à 60,0 pence par action, soit une augmentation de 37 % par rapport à 43,7 pence.

La société a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions visant à lever 500 millions de livres sterling au cours des 12 prochains mois. Elle avait déjà réalisé un rachat de 500 millions de livres sterling après la fin de l'exercice 2023.

Beazley a terminé en hausse de 7,1 %.

Beazley a déclaré que les primes d'assurance nettes émises au cours des neuf mois précédant le 30 septembre ont bondi de 26% à 3,53 milliards de dollars, contre 2,80 milliards de dollars, tandis que les primes émises ont augmenté de 9% à 4,33 milliards de dollars, contre 3,98 milliards de dollars l'année précédente.

Pour l'avenir, le directeur général Adrian Cox a déclaré qu'il se réjouissait de pouvoir "annoncer un solide bénéfice à la fin de l'année", ajoutant que "le secteur de l'assurance est cyclique et que les conditions du marché évoluent rapidement".

Au sein de l'indice FTSE 250, Watches of Switzerland a progressé de 13 %, en soutenant ses prévisions annuelles et en fixant des objectifs ambitieux à plus long terme.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre, clos le 29 octobre, a augmenté d'environ 1,3 %, passant de 374 millions de livres sterling à 379 millions de livres sterling. L'entreprise a déclaré que la demande de montres de luxe "reste robuste". Pour l'ensemble du semestre, le chiffre d'affaires a baissé d'environ 0,5 % par rapport à l'année précédente, à 761 millions de livres sterling.

Le vendeur de montres prévoit toujours une croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant de 8 % à 11 % pour l'ensemble de l'année. À plus long terme, il prévoit de doubler ses ventes et ses bénéfices d'ici à l'exercice 2028, conformément au "plan à long terme" du WoSG.

Parmi les petites capitalisations londoniennes, XP Power a grimpé de 28 %.

Le concepteur et fabricant de contrôleurs de puissance a déclaré avoir levé 43,9 millions de livres sterling par le biais d'un placement de 3,8 millions de nouvelles actions à 1 150 pence par action.

Lundi, XP a déclaré que les fonds levés grâce au placement seront utilisés pour réduire la dette nette, améliorer la position de liquidité de la société, refinancer les investissements en capital et continuer à investir dans des domaines clés, y compris la recherche et le développement.

Sur l'AIM, Naked Wines a plongé de 36 %. Le vendeur de vin prévoit désormais une baisse des ventes annuelles comprise entre 12 et 16 %. Il prévoyait auparavant une baisse de 8 à 12 %.

À New York, les actions étaient en hausse à la clôture des marchés boursiers de Londres, le DJIA progressant de 0,3 %, l'indice S&P 500 de 0,4 % et le Nasdaq Composite de 1,0 %.

En Europe, le CAC 40 à Paris a terminé en baisse de 0,4 %, tandis que le DAX 40 à Francfort a terminé en hausse de 0,1 %.

Le pétrole Brent était coté à 82,55 USD le baril à la clôture des marchés de Londres mardi, en baisse par rapport aux 86,00 USD de la fin de journée de lundi. L'or était coté à 1 963,77 USD l'once à la clôture des marchés boursiers de Londres mardi, en hausse par rapport à 1 982,98 USD à la clôture de lundi.

Dans le calendrier des entreprises britanniques de mercredi, Marks & Spencer annoncera ses résultats semestriels. Il y aura également les résultats du premier trimestre de JD Wetherspoon.

Le calendrier économique pour mercredi comprend la lecture du commerce de détail de la zone euro à 1000 GMT. Avant cela, il y aura les données de l'IPC pour l'Allemagne à 0700 GMT.

Par Sophie Rose, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.