(Alliance News) - Gulf Investment Fund PLC a déclaré jeudi que son portefeuille se comportait bien et que les perspectives semblaient positives pour le Conseil de coopération du Golfe.

Gulf Investment Fund est un fonds d'investissement basé sur l'île de Man qui se concentre sur l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn, le Koweït et Oman, les six pays qui composent le CCG.

Les actions du fonds ont clôturé en baisse de 2,4 % à 2,40 USD jeudi à Londres.

GIF a déclaré que sa valeur nette d'inventaire a augmenté de 17% au cours du trimestre qui s'est terminé le 30 juin. Cela a surpassé l'indice de référence S&P GCC, qui a augmenté de 5,8%.

"La performance en 2023 a été jusqu'à présent de 20,6%, dépassant l'indice de référence de 15,2% au cours des six mois", a déclaré GIF. "La surperformance au cours du trimestre est due à la sélection des titres, en particulier en Arabie Saoudite et au Qatar, et à la sous-pondération du Koweït.

Les actifs du GIF qui ont bien performé comprennent Middle East Healthcare, qui a augmenté de 88 % au cours de la période, et Saudi Ground Services, qui a augmenté de 53 %. Alamar Foods, en revanche, a baissé de 9,0 %.

Au cours du trimestre, le GIF a déclaré avoir augmenté son exposition aux secteurs de l'immobilier, de la finance, de l'industrie, des services publics, des matériaux et de la santé, "en raison d'une combinaison de valorisations attrayantes et de perspectives de croissance".

La pondération du Gulf Investment Fund dans l'immobilier est passée de 1,8 % à 4,8 % de sa valeur liquidative. Sa pondération dans le secteur de la santé est passée de 3 % à 5,6 % après l'augmentation de sa participation dans Middle East Healthcare Co.

Sa pondération dans le secteur financier est passée de 32,0 % à 35,0 % après l'ajout de la Emirates National Bank à son portefeuille. L'exposition industrielle est passée de 25,6 % à 27,9 % avec l'ajout de Bawan Co et d'Integrated Holding Co, ce qui a renforcé son accès aux projets d'infrastructure en Arabie saoudite et au Qatar.

"Le GIF a réduit son exposition à l'énergie, à la consommation discrétionnaire et aux services de communication, car la baisse des prix du pétrole et le ralentissement mondial ont accru le risque dans ces secteurs", a ajouté le fonds.

Pour le reste de l'année 2023, le GIF a déclaré que les perspectives pour le Conseil de coopération du Golfe "restent positives" en raison d'une "inflation comparativement bénigne, d'excédents budgétaires, de giga et méga projets d'infrastructure et de réformes sociales et économiques". Selon le GIF, cette baisse de l'inflation permet aux gouvernements du CCG de maintenir ou d'augmenter leurs dépenses budgétaires malgré la diminution prévue de la contribution de l'industrie pétrolière, les réformes structurelles de ces dernières années ayant permis aux activités non pétrolières d'augmenter leur part dans l'économie.

"L'économie mondiale est aux prises avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, des dépenses publiques limitées (sauf dans le CCG), une inflation élevée et une pression récessionniste due à des taux d'intérêt élevés.

"Le CCG est un point positif où ces vents contraires sont moindres et sont compensés par les dépenses publiques et privées nationales.

