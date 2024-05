Le Japon et l'Arabie saoudite ont organisé mardi à Tokyo un forum d'affaires bilatéral pour discuter de la poursuite de la collaboration dans le domaine de l'énergie et d'autres industries, malgré l'absence du prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed bin Salman.

Lundi, le prince héritier saoudien a soudainement reporté sa visite au Japon, qui était prévue du 20 au 23 mai, en raison d'un problème de santé du roi Salman. Le prince héritier devait rencontrer l'empereur japonais Naruhito et le Premier ministre Fumio Kishida.

Lors du forum commercial Saudi-Japan Vision 2030, le ministre japonais de l'industrie, Ken Saito, a rencontré des délégués saoudiens, dont le ministre de l'énergie, le prince Abdulaziz bin Salman, le ministre de l'investissement, Khalid Al-Falih, et des entreprises saoudiennes.

"L'Arabie saoudite est le plus grand fournisseur de pétrole brut du Japon et l'un des partenaires les plus importants en termes de sécurité énergétique", a déclaré M. Saito lors du forum.

Afin d'approfondir leurs liens, les deux parties ont signé mardi plus de 30 protocoles d'accord portant sur des domaines aussi variés que l'énergie, le secteur financier et l'industrie manufacturière.

La Saudi Power Procurement Company a déclaré avoir signé deux accords d'achat d'électricité avec un consortium dirigé par la maison de commerce japonaise Marubeni pour acheter de l'électricité provenant du projet éolien AlGhat (600 MW) et du projet éolien Wa'ad Alshamal (500 MW).