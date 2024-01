Le Nigeria soutient la décision de Shell de vendre ses actifs pétroliers et gaziers terrestres, a déclaré jeudi son ministre du pétrole, et donnera l'approbation réglementaire nécessaire.

Shell a annoncé mardi son retrait des opérations onshore et en eaux peu profondes du Nigeria, après avoir accepté de vendre ces activités à un consortium de cinq sociétés essentiellement locales, choisissant de concentrer ses futurs investissements sur les gisements en eaux profondes, moins perturbés.

Heineken Lokpobiri, ministre d'État nigérian au pétrole, qui s'est exprimé au Forum économique mondial de Davos, a déclaré que le gouvernement n'entraverait pas les transactions commerciales légitimes et a réaffirmé son engagement à "favoriser un environnement propice aux affaires" dans le secteur.

Dans une déclaration, M. Lokpobiri a rejeté les inquiétudes concernant les conséquences négatives de la vente par les majors pétrolières de leurs actifs au Nigeria.

"De la part du gouvernement, une fois que nous aurons reçu les documents nécessaires, nous ne perdrons pas de temps pour donner les considérations et le consentement nécessaires", a-t-il déclaré.

Le Nigeria, premier producteur de pétrole d'Afrique, a vu sa production diminuer ces dernières années en raison de vols et de sabotages, principalement dans les champs terrestres, ainsi que de la faiblesse des investissements dans le secteur.

La compagnie pétrolière nationale NNPC Ltd a déclaré mercredi que le retrait des grandes compagnies pétrolières offrait l'opportunité à de nouveaux acteurs de reprendre les champs.

M. Lokpobiri a appelé à l'investissement et au partenariat dans la transition énergétique du Nigeria plutôt qu'à l'imposition de délais, soulignant l'approche mesurée de l'Afrique dans la transition mondiale des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables.

"La conversation devrait porter sur la promotion de partenariats stratégiques et l'attraction d'investissements, et non sur l'imposition de délais qui pourraient nuire à notre stabilité économique", a déclaré M. Lokpobiri.

"Ce dont nous avons besoin, c'est d'investissements stratégiques dans le secteur des combustibles fossiles pour soutenir notre économie et garantir la sécurité énergétique. Le Nigeria ne peut pas effectuer une transition hâtive à l'aide d'aides ou de subventions", a-t-il ajouté. (Rédaction : Elisha Bala-Gbogbo ; édition : Barbara Lewis)