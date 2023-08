Les prix du pétrole oscilleront entre 80 et 100 dollars le baril cette année et l'année prochaine, la demande étant supérieure à l'offre, a déclaré mercredi Scott Sheffield, PDG de l'entreprise de schiste Pioneer Natural Resources, citant les réductions de production de l'Arabie saoudite et le sous-investissement des producteurs américains.

Ces prévisions sont inférieures à la fourchette de 90 à 100 dollars qu'il avait annoncée au début de l'année. Les prix du pétrole ont augmenté en juillet après que l'Arabie saoudite et la Russie, les plus grands exportateurs de pétrole au monde, ont renforcé les réductions de la production de pétrole et que la Chine a promis des mesures pour relancer sa croissance économique.

Les stocks mondiaux de pétrole diminueront jusqu'à la fin de l'année, a déclaré M. Sheffield, qui prévoit de quitter ses fonctions en décembre. L'Arabie saoudite pourrait prolonger sa réduction de 1 million de barils par jour et un atterrissage en douceur de l'économie américaine pourrait contribuer à alimenter la demande globale, a-t-il prédit.

La faiblesse des prix du pétrole au cours des derniers mois a également nui au forage et à l'achèvement de nouveaux puits de pétrole, les producteurs de schiste américains réduisant leurs dépenses. L'indice de référence mondial du pétrole s'échangeait à environ 83 dollars le baril et le brut américain à environ 79,36 dollars le baril mercredi.

Pioneer a déclaré qu'elle pourrait terminer l'année sans changement en ce qui concerne le nombre moyen d'appareils de forage, alors qu'elle prévoyait précédemment d'ajouter 1 à 2 appareils de forage par an.

Les actions étaient en hausse de 2,3 % à 229,74 dollars mercredi après-midi, un jour après que Pioneer ait annoncé un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions et réduit ses dépenses d'investissement.