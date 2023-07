(Alliance News) - Le soutien du gouvernement à de nouvelles licences pétrolières et gazières en mer du Nord pourrait être confirmé par Rishi Sunak lors d'une visite en Ecosse.

Le premier ministre est attendu dans l'Aberdeenshire lundi, où il devrait annoncer un financement de plusieurs millions de livres pour le projet de capture du carbone Acorn, une joint-venture entre Shell UK et d'autres entreprises.

Selon le Sunday Times, il confirmera également son intention de délivrer de nouvelles licences pour l'exploration pétrolière et gazière en mer du Nord.

Downing Street a déclaré que M. Sunak profiterait de son voyage pour décrire l'Écosse comme la "pierre angulaire" des plans de sécurité énergétique du gouvernement.

Le numéro 10 a également indiqué que le premier ministre devrait souligner les efforts déployés pour "renforcer les capacités" de l'industrie de la mer du Nord dans le cadre de la transition vers l'objectif "zéro énergie".

Le secrétaire d'État à la sécurité énergétique, Grant Shapps, rencontrera également de hauts responsables des secteurs du pétrole et du gaz, des énergies renouvelables et de l'énergie nucléaire au cours de la semaine, dans le cadre de l'attention portée par le gouvernement à cette question.

L'accent mis sur les projets énergétiques britanniques intervient après plusieurs jours de critiques à l'encontre de M. Sunak, qui s'inquiète d'un assouplissement de l'engagement du gouvernement à l'égard des politiques clés en matière d'énergie nette zéro et des promesses environnementales.

Certains députés conservateurs ont utilisé la victoire de leur parti lors de l'élection partielle d'Uxbridge, attribuée à la colère suscitée par la zone à très faibles émissions de Londres, pour plaider en faveur d'un changement de cap du gouvernement afin de créer une nouvelle ligne de démarcation avec le parti travailliste.

Le parti de Keir Starmer interdirait toute nouvelle exploration pétrolière et gazière en mer du Nord, mais le chef du parti a également déclaré par le passé qu'un gouvernement travailliste n'interférerait pas avec les licences existantes.

Le secrétaire d'État fantôme au climat, Ed Miliband, a déclaré : "Chaque famille et chaque entreprise paient le prix de la pollution : "Chaque famille et chaque entreprise paie le prix, sous la forme de factures d'énergie plus élevées, de 13 années d'échec de la politique énergétique des conservateurs.

"Il est absurde qu'après avoir laissé ce pays dans un tel état, le Parti conservateur demande au public de croire qu'il peut y remédier.

"Et il est révélateur qu'alors que le parti travailliste se concentre sur la réduction des factures et la création d'emplois, Rishi Sunak se lance désespérément dans une guerre culturelle sur le climat pour apaiser son parti divisé, perdant la trace de ce qu'il croit d'un jour à l'autre, en fonction de la faction qu'il a rencontrée.

"Ce n'est pas une façon de gouverner et cela coûte cher aux travailleurs.

Mais M. Sunak et ses ministres ont insisté sur la nécessité d'utiliser les ressources en combustibles fossiles de la mer du Nord, en particulier depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Ces mesures ont suscité l'inquiétude des défenseurs du climat, le gouvernement devant déjà faire face à l'opposition à tout développement de Rosebank, à 80 miles au nord-ouest des îles Shetland.

Le week-end dernier, le Premier ministre a été confronté à des questions sur ses compétences écologiques après avoir ordonné une révision du déploiement des quartiers à faible trafic, dans une tentative apparente de gagner le soutien des automobilistes pour les Tories.

Le Financial Times a également révélé que le gouvernement avait décidé de modifier le système britannique d'échange de quotas d'émission de carbone après le Brexit, en offrant davantage de quotas aux industries et en rendant la pollution moins coûteuse.

Un porte-parole du Department for Energy Security & Net Zero a déclaré : "Nous avons pris des mesures importantes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre : "Nous avons pris des mesures importantes pour améliorer l'ambition du système britannique d'échange de quotas d'émission et avons récemment annoncé une réduction du plafond de 30 %, afin d'aligner le système sur nos objectifs de net zéro.

"Nous voulons assurer une transition en douceur vers le plafond zéro net, en donnant au marché et aux participants le temps de s'adapter, tout en veillant à ce que la force de l'ambition globale ne soit pas affectée".

Tous les députés conservateurs ne souhaitent pas que le premier ministre édulcore ses engagements en matière d'émissions nettes zéro, après que certains députés de l'arrière-ban ont exhorté M. Sunak à reconsidérer la date limite pour l'interdiction des ventes de nouvelles voitures à essence et à diesel en 2030.

"Il n'est pas conservateur de risquer de faire frire la planète. Si vous faites frire la planète, vous n'avez plus rien à conserver", a déclaré Damian Green, député conservateur, lors de l'émission Westminster Hour diffusée dimanche sur BBC Radio 4.

source : PA

