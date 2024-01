Qatar Energy pourrait signer dans les semaines à venir un accord à long terme pour fournir du gaz naturel liquéfié (GNL) aux acheteurs indiens à des conditions moins chères et plus souples que les contrats existants, selon des sources commerciales, alors que l'Inde cherche à atteindre l'objectif d'augmenter l'utilisation de ce combustible.

Les entreprises indiennes et Qatar Energy se sont mises d'accord sur les conditions et un contrat pourrait être signé d'ici la fin du mois ou au début du mois de février, a déclaré l'une des sources, ajoutant que le contrat offrant des cargaisons à destination flexible et des prix plus bas, s'étendrait au moins jusqu'en 2050, voire plus longtemps.

Il prolongerait les contrats qui expirent en 2028 pour la fourniture de 8,5 millions de tonnes métriques par an (tpa) de GNL aux acheteurs indiens et contribuerait à atteindre l'objectif du Premier ministre Narendra Modi de porter la part du gaz naturel dans le bouquet énergétique du pays à 15 % d'ici à 2030, contre 6,3 % actuellement.

Les entreprises indiennes et Qatar Energy n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Le Qatar, qui vise à augmenter sa capacité de liquéfaction de 77 millions à 126 millions de tonnes par an d'ici 2027, souhaite jouer un rôle plus important en Asie et en Europe à mesure que la concurrence de l'offre américaine s'intensifie.

L'année dernière, le Qatar a signé des accords à long terme avec les grandes sociétés européennes Shell, TotalEnergies et ENI.

Le prix du GNL qatari est souvent fixé par rapport à celui du pétrole, selon une formule basée sur une pente ou un pourcentage de brut.

L'une des sources a déclaré que l'accord devrait être finalisé à un prix correspondant à une pente d'environ 12 % du Brent par million d'unités thermiques britanniques métriques (mmBtu). Une deuxième source a donné une fourchette de 12 à 12,5 % pour les approvisionnements sur une base libre pour l'Inde.

La seconde source a indiqué qu'un accord pourrait être signé lors d'une conférence sur l'énergie qui se tiendra en Inde du 6 au 9 février.

Aucune des sources n'a pu être citée car elles n'ont pas été autorisées à s'exprimer publiquement.

Dans le cadre d'un accord existant, Petronet LNG, premier importateur de gaz en Inde, importe 7,5 millions de tonnes par an de GNL du Qatar, sur la base d'une livraison, avec une pente de 12,67 % et une redevance fixe de 52 cents.

En outre, des entreprises telles que Indian Oil Corp, Bharat Petroleum et GAIL (India) - qui détiennent des participations dans Petronet - achètent ensemble 1 million de tonnes de GNL au même prix.

Le nouvel accord permettra aux acheteurs indiens de décider du terminal en Inde qui recevra les cargaisons, a déclaré une troisième source. Dans le cadre des accords existants, le Qatar livre du GNL à l'État occidental du Gujarat.

La source a ajouté que la liberté de choisir le terminal d'arrivée pourrait permettre aux acheteurs indiens d'économiser les coûts de transport du gazoduc à l'intérieur du réseau indien.

L'année dernière, le directeur général de Petronet, A. K. Singh, a déclaré que son entreprise pourrait obtenir un prix inférieur à la pente de 12 à 13 % du Brent offerte par le Qatar à la Chine et au Bangladesh. (Reportage complémentaire de Nidhi Verma à New Delhi et d'Andrew Mills au Qatar, édité par Tony Munroe et Barbara Lewis)