(Alliance News) - Le gouvernement britannique a déclaré lundi qu'il délivrerait des "centaines" de nouvelles licences pétrolières et gazières en mer du Nord afin de sécuriser les réserves d'énergie tout en continuant à viser des émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050.

"Les investissements en mer du Nord continueront à débloquer de nouveaux projets, à protéger les emplois, à réduire les émissions et à stimuler l'indépendance énergétique du Royaume-Uni", a déclaré le bureau du Premier ministre Rishi Sunak dans un communiqué.

Il a ajouté qu'une "procédure de demande plus souple" serait appliquée aux demandes de licence, qui seraient toujours soumises à un test de "compatibilité climatique" pour les objectifs de réduction des émissions de carbone.

"Le gouvernement prend des mesures pour ralentir le déclin rapide de la production nationale de pétrole et de gaz, ce qui garantira notre approvisionnement énergétique national et réduira notre dépendance à l'égard d'États hostiles.

L'invasion de l'Ukraine par Moscou, lancée en février 2022, a entraîné une flambée mondiale des prix de l'énergie, les pays occidentaux ayant imposé des sanctions contre Moscou, visant en particulier ses exportations massives de pétrole et de gaz.

"Nous avons tous été témoins de la façon dont Poutine a manipulé et militarisé l'énergie, perturbant l'approvisionnement et freinant la croissance dans les pays du monde entier", a déclaré M. Sunak dans son communiqué, en faisant référence au président russe Vladimir Poutine.

"Aujourd'hui plus que jamais, il est vital que nous renforcions notre sécurité énergétique et que nous tirions parti de cette indépendance pour fournir une énergie plus abordable et plus propre".

Une étude publiée lundi par l'Autorité de transition de la mer du Nord indique que l'empreinte carbone de la production nationale de gaz au Royaume-Uni est quatre fois moins importante que celle du gaz naturel liquéfié importé.

L'autorité a également confirmé son intention de construire deux autres installations de capture du carbone le long de la côte de la mer du Nord, à Acorn, dans le nord-est de l'Écosse, et à Viking, près de Humber, en Angleterre, qui sont exploitées par Harbour Energy PLC, en plus des deux installations déjà en cours de construction,

Elle a déclaré que les quatre pôles pourraient soutenir jusqu'à 50 000 emplois d'ici à 2030.

M. Sunak doit se rendre plus tard dans la journée de lundi sur un site d'infrastructure énergétique dans l'Aberdeenshire afin de "souligner le rôle central que jouera la région dans le renforcement de l'indépendance énergétique du Royaume-Uni et de rencontrer la prochaine génération d'apprentis qualifiés qui sont essentiels pour faire avancer ce travail".

