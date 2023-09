Le principal indice boursier canadien a atteint jeudi son niveau le plus élevé en six semaines, les actions du secteur des ressources contribuant à une hausse généralisée, les prix des matières premières ayant augmenté et les investisseurs continuant à parier sur une pause dans les hausses de taux d'intérêt aux États-Unis.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 288,9 points, ou 1,4 %, à 20 567,84. Il s'agit de sa quatrième journée consécutive de gains et de sa plus forte progression depuis le 2 juin. Il s'agit du niveau de clôture le plus élevé pour le TSX depuis le 31 juillet.

Les données ont montré que les ventes au détail aux États-Unis en août ont augmenté plus que prévu en raison de la hausse des prix du carburant, mais les paris sur la suspension des hausses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine ce mois-ci n'ont pas été affectés.

Le secteur de l'énergie a augmenté de 1 %, les contrats à terme sur le pétrole brut américain ayant dépassé les 90 $ le baril pour la première fois depuis novembre de l'année dernière.

"Le pétrole est tellement haussier que même un dollar américain fort ne peut pas faire dérailler le rallye", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA, dans une note. "Les risques d'une pénurie importante de l'offre devraient inciter de nombreux négociants à viser le niveau de 100 dollars au cours des deux prochains mois.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a augmenté de 1,7 % grâce à la hausse des prix de l'or et du cuivre après que la Chine a pris des mesures pour soutenir la reprise économique.

Les dix principaux secteurs du TSX ont tous gagné du terrain, le secteur industriel ayant progressé de 1,8 % et le secteur financier, fortement pondéré, de 1,3 %.

Les actions de la Banque Laurentienne du Canada ont chuté de 12,5 % après que la banque n'ait pas trouvé d'acheteur dans le cadre d'un examen stratégique.

Dye & Durham Ltd. a également été à la traîne. Ses actions ont chuté de 19 % après la publication des résultats trimestriels de la société. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et Khushi Singh ; Rédaction de Tasim Zahid et Marguerita Choy)