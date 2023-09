Le principal indice boursier du Canada a atteint vendredi son plus haut niveau en un mois, le secteur de l'énergie étant à l'origine de gains généralisés et les données nationales ayant renforcé l'espoir des investisseurs que la Banque du Canada pourrait interrompre sa campagne de hausse des taux d'intérêt.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 252,74 points, soit 1,25 %, à 20 545,36, son niveau de clôture le plus élevé depuis le 31 juillet.

Pour la semaine, l'indice TSX a progressé de 3,6 %, ce qui représente la plus forte hausse hebdomadaire depuis juin. L'indice sera fermé lundi pour le congé de la fête du travail.

"Il semble que le mois commence bien", a déclaré Elvis Picardo, gestionnaire de portefeuille chez Luft Financial, iA Private Wealth. "L'énergie semble retrouver son dynamisme.

Le groupe énergétique a progressé de près de 2 %, portant sa hausse depuis juin à environ 25 %, alors que les prévisions de resserrement de l'offre ont contribué à porter les prix du pétrole à leur niveau le plus élevé depuis plus de six mois. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 85,55 dollars le baril, soit une hausse de 2,3 %.

L'économie canadienne s'est contractée de manière inattendue au deuxième trimestre à un taux annualisé de 0,2 % et la croissance a probablement été stable en juillet, un résultat qui permettra probablement à la banque centrale de maintenir ses taux d'intérêt lors de l'annonce de sa politique mercredi prochain.

Des données séparées ont suggéré que les conditions du marché du travail américain se détendaient, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale ne relèvera pas les taux d'intérêt ce mois-ci.

"Les investisseurs considèrent chaque donnée faible comme une raison pour les banques centrales de faire une pause", a déclaré M. Picardo.

Les dix principaux secteurs du marché de Toronto ont tous gagné du terrain. Le secteur industriel a augmenté de 1,3 % et le secteur financier, fortement pondéré, a progressé de 1,2 %.

La Banque canadienne de l'Ouest s'est distinguée. Ses actions ont bondi de 11,5 % après que le prêteur a dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi et Rédaction de Sandra Maler)