Le principal indice boursier du Canada, riche en ressources naturelles, a chuté jeudi à son niveau de clôture le plus bas en trois semaines, la chute des prix des matières premières et les hausses de taux d'intérêt des banques centrales mondiales ayant pesé sur le moral des investisseurs.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 125,05 points, ou 0,6 %, à 19 580,90, son cinquième jour consécutif de baisse. Il s'agit du niveau de clôture le plus bas pour le TSX depuis le 31 mai.

"Les banques centrales nous ont surpris en continuant d'être optimistes et nous commençons à voir d'autres signaux indiquant que la lutte contre l'inflation n'est pas terminée", a déclaré Greg Taylor, gestionnaire de portefeuille chez Purpose Investments.

"Cela amène les gens à se demander si les rendements ont atteint leur maximum.

Le prix du pétrole a baissé de 4,2 %, la hausse plus importante que prévu des taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre ayant suscité des inquiétudes quant à l'économie et à la demande de carburant. Les prix de l'or et du cuivre ont également baissé.

"Si les matières premières sont sous pression, le TSX sera à la traîne", a déclaré M. Taylor.

Le secteur de l'énergie a chuté de 2,1 %, tandis que le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a perdu 0,5 %.

Les deux secteurs combinés représentent 30 % de la capitalisation boursière du TSX. Le secteur financier, dont la pondération est de 29 %, a reculé de 0,9 %.

Les actions d'Empire Co ont été un point positif, gagnant 4,1 % après que le détaillant en alimentation a affiché un bénéfice trimestriel supérieur aux prévisions. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et d'Ankika Biswas à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar et Sandra Maler)