Le principal indice boursier du Canada a terminé en baisse mercredi pour la troisième journée consécutive, les investisseurs ayant examiné les résultats de certaines des plus grandes banques du pays et s'étant préparés à recevoir cette semaine des données économiques qui pourraient orienter les attentes concernant le calendrier des réductions des taux d'intérêt.

L'indice composé S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 75,13 points, ou 0,4 %, à 21 243,77. Il a accentué ses pertes depuis le début de la semaine après avoir atteint vendredi son niveau de clôture le plus élevé en 22 mois.

Les principaux indices de Wall Street ont également terminé en baisse.

"Colin Cieszynski, responsable de la stratégie de marché chez SIA Wealth Management, a déclaré : "C'est une baisse pour les marchés d'actions en général. "Les marchés continuent d'éplucher les bénéfices des banques.

La Banque Nationale du Canada et la Banque Royale du Canada ont toutes deux battu les estimations des analystes pour leur bénéfice trimestriel. La Banque nationale a progressé de 2,3 %, mais la RBC a reculé de 0,2 % et le secteur des services financiers a perdu 0,3 %.

"Les investisseurs attendent les données clés sur l'inflation aux États-Unis demain", a déclaré Angelo Kourkafas, stratège en investissement chez Edward Jones Investments.

La publication, jeudi, de l'indice des dépenses de consommation des ménages américains pour le mois de janvier pourrait donner des indications sur les perspectives de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale.

Parmi les autres secteurs, l'industrie a perdu 0,6 % et la technologie a baissé de 0,7 %.

Le secteur de l'énergie a été un point positif. Il a augmenté de 0,2 % pour atteindre son niveau de clôture le plus élevé depuis le 20 novembre, même si le pétrole a baissé de 0,4 % à 78,54 dollars le baril.

"Même les jours où le pétrole est en légère baisse, les actions du secteur de l'énergie ont tranquillement progressé et je pense que c'est parce que les prix du pétrole se situent généralement dans les 70 % supérieurs plutôt que dans les 70 % inférieurs", a déclaré M. Cieszynski, de SIA Wealth Management. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Vijay Kishore et David Gregorio)