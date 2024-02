Les contrats à terme du principal indice boursier canadien ont légèrement baissé lundi, suivant la baisse des prix des matières premières, alors que les investisseurs attendent les données économiques prévues cette semaine pour ajuster leurs attentes de réduction des taux des banques centrales américaine et canadienne.

Les contrats à terme de mars sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,1% à 6:59 a.m. ET (11:59 GMT).

Le secteur de l'énergie pourrait réduire ses gains de la semaine dernière, les prix du pétrole ayant baissé en raison de l'opinion du marché selon laquelle une inflation plus élevée pourrait retarder les réductions des taux d'intérêt, qui ont limité la croissance de la demande mondiale de carburant. [O/R]

Les actions liées aux matériaux devraient inverser leur tendance à la hausse, les prix du cuivre perdant du terrain sous l'effet d'un dollar plus ferme, tandis que les prix de l'or ont baissé en raison des attentes du marché d'une réduction anticipée des taux d'intérêt. [GOL/] [MT/L]

La lecture de l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) aux États-Unis et les données du produit intérieur brut (PIB) au Canada sont attendues plus tard dans la semaine.

Les investisseurs surveilleront ces données pour en savoir plus sur l'inflation dans les économies et pour tout indice qui pourrait influencer les politiques de la Réserve fédérale et de la Banque du Canada sur les réductions des taux d'intérêt au cours de l'année.

En ce qui concerne les résultats des entreprises, tous les regards seront tournés vers les grandes banques, notamment la Banque de Montréal, la Banque Toronto-Dominion et la Banque Royale du Canada, qui publieront leurs chiffres trimestriels cette semaine.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,45 % vendredi, soutenu par des gains dans les secteurs des matériaux et de la technologie. [.TO]

L'indice a atteint son plus haut niveau depuis avril 2022 et a enregistré un gain hebdomadaire après une hausse des valeurs technologiques jeudi.

Dans d'autres nouvelles concernant les entreprises, le fournisseur de services de fret aérien Cargojet a déclaré des revenus inférieurs aux estimations des analystes pour le quatrième trimestre.

Le transporteur Air Canada a déclaré vendredi qu'il plafonnerait ses tarifs et ajouterait plus de 6 000 sièges sur certains marchés exploités par Lynx Air, compte tenu de la suspension imminente des activités de la compagnie aérienne canadienne à bas prix en difficulté.

MATIÈRES PREMIÈRES À 6 h 59 HE

Contrats à terme sur l'or : 2 030,6 $ ; -0,4% [GOL/]

Brut américain : 76,3 $ ; -0,3% [O/R]

Brut Brent : 81,36 $ ; -0,3% [O/R]