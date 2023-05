Les contrats à terme de l'indice boursier canadien des matières premières sont restés stables lundi, suivant les prix moroses du pétrole brut et de l'or.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,08 % à 6 h 52 HE.

Les contrats liés aux prix du brut ont baissé, les investisseurs s'inquiétant de l'augmentation des coûts d'emprunt qui pèsent sur la demande de pétrole. [O/R]

Les prix des lingots sont restés stables alors qu'un accord provisoire pour relever le plafond de la dette américaine au cours du week-end, a réduit l'attrait de l'actif refuge. [GOL/]

Les volumes d'échange ont été faibles, les marchés aux États-Unis et dans plusieurs pays européens étant fermés.

Parmi les nouvelles des entreprises, les pilotes de WestJet Airlines d'Onex Corp. recevront une augmentation horaire de 24% sur quatre ans, ainsi que d'autres salaires et avantages dans le cadre d'un accord de principe conclu entre la compagnie aérienne et le syndicat des pilotes.

Le gazoduc Mountain Valley, détenu par AltaGas Ltd et d'autres entreprises américaines, pourrait obtenir l'approbation du gouvernement fédéral américain dans le cadre de l'accord sur la limite de la dette.

Les investisseurs attendent également les résultats du deuxième trimestre de la Banque nationale du Canada, attendus mercredi.

Au cours de la séance précédente, l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,7 %, stimulé par les valeurs financières et technologiques. [.TO]

L'indice Dow e-minis était en hausse de 44 points, ou 0,13 %, à 6:52 a.m. ET, tandis que l'indice S&P 500 e-minis était en hausse de 9,25 points, ou 0,22 %, et l'indice Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 60,5 points, ou 0,42 %. [.N]

MATIÈRES PREMIÈRES À 6:52 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : $1,955 ; +0.05%

Brut US : 72,53 $ ; -0,1% [O/R]

Brut Brent : 76,63 $ ; -0,4% [O/R]

(1 $ = 1,3372 dollar canadien)