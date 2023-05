Les principaux indices boursiers canadiens ont légèrement baissé mercredi, en raison de l'humeur sombre des marchés sur les négociations prolongées de l'accord sur la dette américaine, tandis que les résultats en demi-teinte de deux grands créanciers nationaux ont également pesé sur le sentiment.

La Banque de Montréal et la Banque de Nouvelle-Écosse ont annoncé une baisse de leurs bénéfices ajustés au niveau national, les créanciers ayant mis de côté davantage de fonds de secours dans un contexte d'incertitude économique. Les actions des banques cotées aux États-Unis étaient en baisse avant la cloche.

L'humeur du marché mondial était morose, les investisseurs ayant perdu le goût du risque, alors qu'il reste un peu plus d'une semaine aux Etats-Unis pour relever le plafond de leur dette et éviter un défaut de paiement catastrophique. [MKTS/GLOB]

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,6 % à 07:08 ET (11:04 GMT).

Cependant, les contrats liés aux prix du pétrole ont grimpé, soutenus par des spéculations sur un resserrement de l'offre, tandis que les prix de l'or ont augmenté, l'incertitude du marché augmentant l'attrait pour l'actif refuge. [GOL/] [O/R]

Ailleurs, l'autorité britannique de surveillance de la concurrence a déclaré qu'elle avait provisoirement conclu que cinq banques, dont la Banque Royale du Canada, avaient enfreint la loi britannique sur la concurrence en échangeant des informations sensibles sur les obligations d'État dans le cadre de discussions en ligne individuelles.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 1% mardi, tiré vers le bas par les secteurs de la technologie, des matériaux et de l'industrie. [LE DOW JONES A BAISSÉ DE 124 POINTS.]

L'indice Dow e-minis était en baisse de 124 points, ou 0,37% à 12:08 a.m. ET, tandis que l'indice S&P 500 e-minis était en baisse de 14,25 points, ou 0,34%, et l'indice Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 43,75 points, ou 0,32%. [.N]

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:08 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 1 979,2 $ ; +0,2% [GOL/]

Brut américain : 74,12 $ ; +1,6% [O/R]

Brut Brent : 77,97 $ ; +1,5% [O/R]

(1 $ = 1,3372 dollar canadien)