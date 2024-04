Les contrats à terme sur le principal indice boursier du Canada ont été modérés mardi, les investisseurs prenant une pause après que l'indice ait atteint des records de clôture au cours des trois dernières séances, tandis que la tendance à la hausse des prix des matières premières a permis de limiter les baisses.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient stables à 7:01 a.m. ET (11:01 GMT).

De l'autre côté de la frontière, les contrats à terme sur les actions américaines ont baissé, affectés par des pertes importantes dans les actions des assureurs de santé, alors que les investisseurs attendent les données économiques et les commentaires des fonctionnaires de la Réserve fédérale pour des indices sur le calendrier des réductions des taux d'intérêt. [.N]

Les lectures mensuelles des commandes d'usines et des ouvertures d'emplois aux États-Unis sont attendues à 10h00 ET et pourraient donner un aperçu de la santé de l'économie américaine et guider les attentes pour les réductions de taux d'intérêt plus tard dans l'année.

Les investisseurs surveilleront également les commentaires des intervenants de la Fed plus tard dans la journée.

Dans les nouvelles sur les matières premières, les prix de l'or au comptant ont atteint un nouveau record sur la demande des fonds qui suivent le momentum, tandis que le cuivre a augmenté, soutenu par des inquiétudes sur l'approvisionnement en matières premières, une réduction de la production et des perspectives de demande optimistes en Chine. [GOL/] [MET/L]

La référence mondiale du pétrole, le Brent, a dépassé les 88 dollars le baril pour la première fois depuis octobre, alors que les approvisionnements en pétrole font face à de nouvelles menaces avec l'escalade des tensions géopolitiques dans le monde. [O/R]

Les actions liées aux matériaux et le secteur de l'énergie sont sur le point d'étendre leurs hausses à une quatrième séance.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,1 % lundi, à 22 185,25, éclipsant le record de clôture de vendredi, poussé par les actions du secteur des ressources. [.TO]

Dans les nouvelles des entreprises, les sociétés de cannabis sont sur le radar après que la Cour suprême de Floride ait autorisé les électeurs à décider du sort de l'usage récréatif de la marijuana dans l'État américain par le biais d'un référendum en novembre.

Les actions cotées en bourse de Canopy Growth Corp et d'Aurora Cannabis ont gagné environ 6 % dans les échanges de pré-marché.

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:01 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 272,1 $ ; +1,2% [GOL/]

Brut américain : 85,29 $ ; +1,9% [O/R]

Brut Brent : 88,92$ ; +1,7% [O/R]