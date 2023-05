Le principal indice boursier du Canada devrait rebondir vendredi, après deux séances consécutives de pertes, à la suite d'une hausse marginale des prix du pétrole brut.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,5 % à 6 h 57 HE.

Les contrats liés aux métaux précieux et aux métaux de base ont baissé, tandis que ceux liés aux prix du pétrole brut ont légèrement augmenté, en raison des inquiétudes des investisseurs concernant les perspectives sombres de la demande de matières premières. [O/R] [MET/L] [GOL/]

Parmi les nouvelles des entreprises, Air Canada a annoncé une perte trimestrielle moins importante que prévu, la plus grande compagnie aérienne du pays ayant bénéficié de la résistance de la demande de voyages.

La Financière Sun Life Inc. a déclaré un bénéfice trimestriel supérieur aux estimations des analystes, la deuxième compagnie d'assurance-vie du pays ayant bénéficié de fortes ventes au pays et aux États-Unis.

Le producteur de pétrole et de gaz Crescent Point Energy Corp a fait état d'une forte baisse de son bénéfice au premier trimestre.

Au cours de la séance précédente, l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 0,4 %, plombé par les valeurs liées aux matières premières. [.TO]

L'indice Dow e-minis était en hausse de 142 points, ou 0,43%, à 06:57 a.m. ET. Les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 17 points, ou 0,41%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 30,75 points, ou 0,23%. [.N]

MATIÈRES PREMIÈRES À 6:57 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 011,9 $ ; -0,4% [GOL/]

Brut américain : 71,08 $ ; +0,3% [O/R]

Brent : 75,1 $ ; +0,1% [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES VENDREDI

Les données préliminaires sur le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan pour le mois de mai sont attendues à 10 h (HE).

POUR LES NOUVELLES DES MARCHÉS CANADIENS, CLIQUEZ SUR LES CODES :

Rapport sur le marché TSX [.TO]

Rapport sur le dollar canadien et les obligations [CAD/] [CA/]

Sondage Reuters sur les actions mondiales pour le Canada

Répertoire des marchés canadiens

(1 $ = 1,3372 dollar canadien)