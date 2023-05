Le principal indice boursier du Canada s'apprêtait à ouvrir en demi-teinte mardi, après un long week-end, en raison de la faiblesse des prix des matières premières, tandis que les investisseurs prudents attendaient les résultats des principaux créanciers du pays et les données sur l'inflation à la production.

Les analystes du marché s'attendent généralement à ce que les banques nationales fassent état d'une augmentation des provisions pour créances douteuses et soulignent les risques liés aux prêts immobiliers commerciaux lors de la publication de leurs résultats cette semaine.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,07 % à 6 h 45 (HE). Les marchés canadiens étaient fermés lundi en raison d'un jour férié.

Les contrats liés aux prix du pétrole brut ont été modérés alors que l'incertitude de l'accord sur la dette américaine a pesé sur l'appétit pour le risque, tandis que les prix des lingots ont légèrement baissé alors qu'un dollar plus fort a rendu le métal plus cher pour les détenteurs d'autres devises. [O/R] [GOL/]

La banque d'investissement Scotiabank a relevé sa note sur Meg Energy Corp de "performance sectorielle" à "surperformance sectorielle".

Les investisseurs attendent également les données sur l'inflation nationale des producteurs en avril à 8h30 ET. En mars, les prix à la production ont augmenté de 0,1% sur des prix plus élevés pour les produits métalliques ferreux primaires.

En fin de journée vendredi, le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem, a déclaré qu'il était trop tôt pour penser à des réductions de taux d'intérêt, ajoutant qu'il s'attendait à ce que les prix à la consommation diminuent à environ 3 % cet été.

Au cours de la séance précédente, l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 0,3 %, grâce aux gains réalisés par les titres axés sur les produits de base. [.TO]

L'indice Dow e-minis était en baisse de 20 points, ou 0,06% à 11:46 a.m. ET, tandis que l'indice S&P 500 e-minis était en baisse de 1,5 points, ou 0,04% et l'indice Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 13,25 points, ou 0,1%. [.N]

MATIÈRES PREMIÈRES À 6:45 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 1 955,09 $ ; -0,72% [GOL/]

Brut américain : 71,99 $ ; +0,2% [O/R]

Brut Brent : 75,96 $ ; +0,3% [O/R]

Les données du S&P Global Composite Flash PMI sont attendues à 9:45 a.m. ET

(1 $ = 1,3372 dollar canadien)