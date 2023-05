Le principal indice boursier du Canada était en passe d'ouvrir en baisse mercredi, en raison de la chute des prix du pétrole brut, tandis que les investisseurs se méfiaient des grands paris avant les données sur la croissance économique de mars.

Selon un sondage Reuters auprès d'économistes, le PIB du pays devrait diminuer de 0,1 % en mars, après une croissance de 0,1 % en février. Les données sont attendues à 8h30 ET (1230 GMT).

Les contrats liés aux prix du pétrole brut ont chuté alors que les données faibles de la Chine, principal importateur de pétrole, ont augmenté les craintes concernant les perspectives de la demande, tandis que l'or a été modéré alors que le renforcement du dollar américain l'a rendu plus cher pour les détenteurs d'autres monnaies. [O/R] [MET/L]

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en baisse de 0,5% à 7h03 ET.

La Banque Nationale du Canada a affiché des bénéfices inférieurs au deuxième trimestre, le créancier ayant mis de côté des provisions plus élevées.

Glencore Plc travaille sur une amélioration potentielle de son offre pour Teck Resources Ltd, et pourrait l'annoncer dès les prochaines semaines, selon un rapport. Les actions du mineur canadien cotées aux États-Unis ont augmenté de 3,4 % avant le marché.

Au cours de la séance précédente, l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 1,1 %, atteignant ses niveaux de clôture les plus bas en deux mois, les entreprises du secteur de l'énergie étant en tête des baisses. [LES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'ÉNERGIE ONT ÉTÉ EN TÊTE DES BAISSES.]

L'indice Dow e-minis était en baisse de 54 points, ou 0,16% à 7:03 a.m. ET, tandis que l'indice S&P 500 e-minis était en baisse de 8,75 points, ou 0,21% et l'indice Nasdaq 100 e-minis était en baisse de 19,5 points, ou 0,14%. [.N]

MATIÈRES PREMIÈRES À 7:03 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 1 967,8 $ ; -0,02% [GOL/]

Brut américain : 67,72 $ ; -2,5% [O/R]

Brut Brent : 71,83 $ ; -2,3% [O/R]

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES MERCREDI

Les données sur les ouvertures d'emplois JOLTS d'avril sont attendues à 10 h 00 (heure de l'Est)

(1 $ = 1,3372 dollar canadien)