Le principal marché boursier du Canada a enregistré mardi sa plus forte baisse depuis octobre, après que les données sur l'inflation nationale, plus élevées que prévu, et les chiffres des ventes au détail aux États-Unis ont alimenté les craintes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 390,75 points, soit 1,9 %, à 19 899,79, son niveau de clôture le plus bas depuis le 11 juillet.

"Les investisseurs commencent à se rendre compte qu'ils ont peut-être été un peu trop optimistes en pensant que l'inflation allait bientôt s'améliorer et que les banques centrales allaient cesser de resserrer leur politique monétaire", a déclaré Elvis Picardo, gestionnaire de portefeuille chez Luft Financial, iA Private Wealth.

Le taux d'inflation annuel du Canada a augmenté plus que prévu pour atteindre 3,3 % en juillet, alors que les mesures de base visées par la banque centrale sont restées obstinément élevées.

Les actions de Wall Street ont également chuté après que les données sur les ventes au détail, plus élevées que prévu, ont alimenté les craintes que les taux d'intérêt ne restent plus longtemps élevés, tandis que les grandes banques américaines ont chuté à la suite d'un rapport selon lequel l'agence de notation Fitch pourrait abaisser la note de certains prêteurs.

Le secteur financier du marché de Toronto, qui représente 29 % de la pondération du TSX, a chuté de près de 2 %. Les dix principaux secteurs ont terminé en baisse.

"Cette semaine, nous avons vu des signes de préoccupations macroéconomiques dans d'autres grandes économies", a déclaré M. Picardo. "Étant donné que le marché canadien est lié à l'économie mondiale, je pense que ces préoccupations ont un impact sur des secteurs spécifiques comme les matériaux et l'énergie aujourd'hui.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a perdu 3,4 %, tandis que le secteur de l'énergie a baissé de 2 %. Le pétrole a baissé de 1,8 % à 80,99 dollars le baril.

Suncor Energy poursuit ses discussions avec la major pétrolière française TotalEnergies concernant l'achat de sa participation de près d'un tiers dans la mine de sables bitumineux de Fort Hills, a déclaré le PDG de la société. Les actions de Suncor ont baissé de 1,2 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Siddarth S à Bengaluru ; rédaction de Shweta Agarwal et Marguerita Choy)