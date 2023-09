Le principal indice boursier canadien a augmenté lundi, mettant fin à une série de quatre jours de pertes, les actions technologiques et minières bénéficiant d'un regain d'intérêt des investisseurs avant les données sur l'inflation américaine cette semaine.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 108,11 points, soit 0,5 %, à 20 182,76.

"Il s'agit d'une journée à risque, car les technologies se redressent, certains métaux de base bougent et le dollar canadien se redresse également", a déclaré Philip Petursson, stratège en chef des investissements chez IG Wealth Management.

Le dollar canadien a poursuivi son redressement après avoir atteint son plus bas niveau en cinq mois, l'augmentation de l'appétit pour le risque ayant pesé sur le dollar américain, valeur refuge.

Wall Street a également enregistré des gains, les investisseurs attendant les données sur l'inflation américaine mercredi.

"Les données sur l'inflation plus tard dans la semaine en provenance des États-Unis vont probablement freiner un peu la reprise", a déclaré M. Petursson. "Je m'attends à ce que l'inflation augmente en glissement annuel et cela pourrait raviver l'idée que la Fed n'a pas fini (de relever les taux d'intérêt).

Les marchés monétaires s'attendent à ce que la Réserve fédérale maintienne son taux d'intérêt lors d'une décision de politique monétaire dans le courant du mois, mais la réunion suivante, en novembre, est considérée comme plus serrée.

Le secteur technologique du marché de Toronto a progressé de 1,6 %, aidé par un gain de 14 % pour BlackBerry Ltd, récupérant ainsi une grande partie de la forte baisse de la semaine dernière.

Le secteur financier, fortement pondéré, a également progressé, avec une hausse de 1 %, et le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a augmenté de 1,2 % grâce à la hausse des prix du cuivre.

Le secteur de l'énergie a été à la traîne, chutant de 1,9 %, la récente hausse du pétrole ayant perdu de son élan. Le pétrole a baissé de 0,3 % à 87,29 dollars le baril. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et Khushi Singh ; Rédaction de Tasim Zahid et Sandra Maler)