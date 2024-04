Les contrats à terme sur le principal indice boursier du Canada étaient ternes lundi, la baisse des prix du pétrole ayant contrebalancé les gains de l'or, tandis que les investisseurs attendaient une semaine chargée avec la décision de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt et la publication de données économiques clés aux États-Unis.

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient stables à 6:39 a.m. ET (1039 GMT).

Les prix du pétrole ont baissé en raison de l'apaisement des tensions au Moyen-Orient après qu'Israël ait retiré plus de soldats du sud de Gaza et se soit engagé à de nouveaux pourparlers sur un cessez-le-feu potentiel dans le conflit. [O/R]

Cela a compensé la hausse des prix de l'or qui ont prolongé leur rallye record dirigé par l'achat spéculatif et les tensions persistantes au Moyen-Orient. [GOL/]

Pendant ce temps, les prix du cuivre à Londres ont atteint leur plus haut niveau depuis plus de 14 mois, aidés par la demande des fonds qui suivent le mouvement et les bonnes données industrielles allemandes. [MET/L]

La Banque du Canada (BoC) devrait annoncer sa prochaine décision sur les coûts d'emprunt mercredi, où la banque centrale devrait laisser les taux inchangés.

Les investisseurs surveilleront également les données économiques cruciales aux États-Unis, prévues plus tard dans la semaine, ainsi que les minutes de la dernière réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale pour plus d'indices sur le calendrier des réductions de taux au cours de l'année.

Les marchés examineront également les commentaires des responsables de la Fed plus tard dans la journée de lundi.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 1 % vendredi à 22 165,15, atteignant un nouveau record. [.TO]

Dans les nouvelles corporatives, la Banque Royale du Canada a déclaré vendredi qu'elle avait nommé Katherine Gibson au poste de chef des finances intérimaire, avec effet immédiat, à la suite du départ de Nadine Ahn, qui a été congédiée en raison d'une relation non divulguée.

PRODUITS DE BASE À 6:39 a.m. ET

Contrats à terme sur l'or : 2 346,6 $ ; +0,6% [GOL/]

Brut américain : 86,16 $ ; -0,9% [O/R]

Brut Brent : 90,4 $ ; -0,8% [O/R]