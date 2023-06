Le principal indice canadien a progressé lundi grâce à la hausse des prix du brut dans le secteur de l'énergie, tandis que les investisseurs attendaient les données sur l'inflation nationale prévues pour cette semaine.

A 9:51 ET (1351 GMT), l'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en hausse de 95,88 points, soit 0,49%, à 19 514,11.

Les actions du secteur de l'énergie ont augmenté de 1,7 % en raison du raffermissement des prix du pétrole, l'instabilité politique résultant d'une révolte avortée par des mercenaires russes au cours du week-end étant considérée par le marché comme ne constituant pas une menace immédiate pour l'approvisionnement en pétrole de l'un des plus grands producteurs du monde.

Toutefois, les projecteurs seront braqués sur les données relatives à l'inflation des prix à la consommation (IPC) pour le mois de mai, attendues mardi, qui font suite à la hausse surprise des taux d'intérêt de la Banque du Canada au début de ce mois.

"En augmentant les taux d'intérêt, vous ne faites que jouer avec le feu et, à un moment donné, vous vous brûlerez", a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement d'Allan Small Financial Group auprès de iA Private Wealth.

"Cela signifie que les banques centrales vont plonger leurs pays respectifs dans une sorte de récession et c'est la raison pour laquelle le marché est en difficulté, car plus elles augmentent les taux, plus le risque de récession est grand.

L'IPC devrait s'élever à 3,4 % en mai, contre 4,4 % le mois dernier.

Le TSX est en passe d'enregistrer une baisse trimestrielle, après deux trimestres consécutifs de hausse, car les inquiétudes concernant un ralentissement de l'économie mondiale et des taux d'intérêt élevés ont exercé une pression sur les actions.

Le fonds de placement immobilier NorthWest Healthcare Properties a perdu 4,1 % lundi après que la maison de courtage BMO a abaissé la cote de l'action de "surperformance" à "performance du marché".

Séparément, Statistique Canada a déclaré dans une estimation rapide que les ventes des usines canadiennes ont probablement augmenté de 0,8 % en mai par rapport à avril, tandis que le commerce de gros a probablement augmenté de 3,5 % en mai par rapport à avril. (Rapport de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar)