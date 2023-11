Le principal indice boursier du Canada a prolongé sa série de gains mercredi, l'optimisme quant au plafonnement des taux d'intérêt ayant stimulé les valeurs technologiques, tandis que les détaillants alimentaires ont perdu du terrain après la publication de leurs résultats trimestriels.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 34,16 points, ou 0,2 %, à 20 057,89, sa cinquième journée consécutive de gains et son niveau de clôture le plus élevé depuis le 20 septembre.

Les investisseurs sont restés optimistes quant à la possibilité d'une baisse des coûts d'emprunt par rapport aux niveaux actuels, après que les données de mardi ont montré que l'inflation américaine s'est ralentie plus que prévu.

"Mon sentiment est que les rendements (obligataires) vont continuer à baisser", a déclaré Mike Archibald, gestionnaire de portefeuille chez AGF Investments. "Cela sera bénéfique pour le risque et je pense que cela sera constructif pour la technologie.

La baisse des rendements accroît l'attrait des investisseurs pour les flux de trésorerie futurs que les entreprises technologiques et autres sociétés à forte croissance sont censées produire.

Le secteur technologique du marché de Toronto a augmenté de 2,1 %, tandis que les services publics ont progressé de 1,2 % et que les valeurs financières à forte pondération ont terminé en hausse de 0,4 %.

Le secteur de l'énergie a été un frein, avec une baisse de 1,2 %, alors que le pétrole s'est établi à 76,66 $ le baril, en baisse de 2 %. Le pétrole a été mis sous pression par une augmentation plus importante que prévu des stocks de pétrole brut aux États-Unis et par une production record de pétrole brut aux États-Unis.

Le secteur de la consommation de base a été un autre point faible, chutant de 2,6 %, les investisseurs ayant pesé les résultats des principaux détaillants alimentaires. Les actions de Metro Inc ont chuté de 6,8 % et les actions de Loblaw Companies Ltd ont perdu leurs gains antérieurs pour terminer en baisse de 2,2 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Johann M Cherian à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et Alistair Bell)