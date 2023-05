Le principal indice boursier du Canada a chuté mercredi à son niveau de clôture le plus bas en deux mois, en raison de la baisse des prix du pétrole et de la crainte des investisseurs que la Réserve fédérale et la Banque du Canada n'augmentent encore leurs taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 167,46 points, soit 0,9 %, à 19 572,24, son niveau de clôture le plus bas depuis le 24 mars. En mai, il a perdu 5,2 %, sa plus forte baisse mensuelle jusqu'à présent en 2023.

"Le thème dominant reste l'inflation et les taux d'intérêt", a déclaré Michael Sprung, président de Sprung Investment Management.

"Il semble qu'une nouvelle augmentation aux États-Unis ne soit pas exclue, ce qui mettrait le Canada dans une position où il devrait suivre le mouvement.

Les actions américaines ont également chuté, les investisseurs évaluant l'impact des données inattendues sur le marché du travail sur les perspectives de la politique de la Fed.

Des données séparées ont montré que l'économie canadienne a progressé de 3,1 % au premier trimestre, plus rapidement que prévu, ce qui a renforcé les paris en faveur d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Banque du Canada.

"La seule lueur d'espoir est que vous pouvez obtenir des rendements assez attractifs en ce moment, en particulier sur les valeurs financières et un certain nombre de services publics", a déclaré M. Sprung.

Les valeurs financières à forte pondération ont baissé de 1,1 %, la Banque Nationale du Canada ayant baissé de 2,8 % après que la banque ait manqué les estimations de bénéfices.

Le secteur de l'énergie a perdu 2 %, la faiblesse des données économiques de la Chine, principal importateur de pétrole, ayant exercé une pression sur les prix du brut. Les contrats à terme sur le pétrole brut américain se sont établis à 68,09 dollars le baril, soit une baisse de près de 2 %.

Les actions de Centerra Gold Inc ont bondi de 9,8% après que le mineur d'or ait déclaré avoir reçu une approbation officielle pour sa mine Öksüt en Turquie.

Les actions de Teck Resources Ltd ont gagné 2,3% après un rapport disant que Glencore Plc travaillait sur une amélioration potentielle de son offre pour le mineur canadien. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Johann M Cherian et Vansh Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Shweta Agarwal et Richard Chang)