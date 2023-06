Le principal indice boursier du Canada s'est redressé lundi, la hausse des prix du pétrole ayant stimulé les actions du secteur de l'énergie et les investisseurs attendant les données sur l'inflation nationale qui pourraient fournir des indices sur les perspectives de la politique de la Banque du Canada.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 169,09 points, soit 0,9 %, à 19 587,32, après avoir affiché vendredi son niveau de clôture le plus bas en trois mois.

Le TSX est en passe d'enregistrer une baisse trimestrielle après deux trimestres consécutifs de hausse, les inquiétudes concernant un ralentissement économique mondial et des taux d'intérêt élevés pesant sur le moral des investisseurs.

Les données de l'indice des prix à la consommation du Canada, attendues mardi, devraient montrer un ralentissement de l'inflation à 3,4 % en mai, après une hausse surprise à 4,4 % en avril.

Le groupe de l'énergie a augmenté de 2,1 % lundi, le pétrole ayant progressé de 0,3 % à 69,37 dollars le baril. Les investisseurs ont mis en balance les inquiétudes concernant la croissance de la demande mondiale de pétrole et les perturbations de l'offre qui pourraient être exacerbées par l'instabilité politique en Russie.

Les valeurs financières, fortement pondérées, ont également gagné du terrain, avec une hausse de 1,1 %, et le secteur immobilier, sensible aux taux d'intérêt, a progressé de 1 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Shashwat Chauhan à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar et Deepa Babington)