Le principal indice boursier canadien a légèrement progressé lundi, prolongeant sa reprise après un creux de près de deux mois. Les valeurs énergétiques et financières ont gagné du terrain après la conclusion d'un accord à Washington qui pourrait permettre aux États-Unis d'éviter un défaut de paiement sur leur dette.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 47,64 points, soit 0,2 %, à 19 967,95, après avoir affiché jeudi son niveau de clôture le plus bas depuis le 28 mars, à 19 774,08.

Le volume des transactions a été plus faible que d'habitude, les marchés américains étant fermés pour le Memorial Day.

Le président démocrate Joe Biden et le président républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy ont signé dimanche un accord visant à suspendre temporairement le plafond de la dette et à limiter certaines dépenses fédérales.

L'accord "renforce la confiance des investisseurs et des marchés qui s'inquiétaient (d'un éventuel défaut de paiement)", a déclaré Barry Schwartz, gestionnaire de portefeuille chez Baskin Financial Services.

Le groupe des valeurs financières, très pondéré, a augmenté de 0,4 %, récupérant une partie des pertes subies la semaine dernière lorsque certaines grandes banques ont déçu avec leurs résultats d'entreprise.

Les gains de lundi ont été menés par la Banque canadienne de l'Ouest. Elle a progressé de 5,5 %.

Le secteur de l'énergie a progressé de 0,7 %, le prix du pétrole ayant augmenté de 0,5 %.

Les bureaux de vote ont ouvert dans la principale province productrice de pétrole du Canada, l'Alberta, dans le cadre d'une course électorale serrée qui devrait avoir une incidence significative sur les objectifs climatiques du Premier ministre Justin Trudeau, qui sont déjà considérés comme étant à la traîne par rapport à leurs homologues du monde entier.

Parmi les secteurs qui ont perdu du terrain, on trouve celui de la consommation discrétionnaire. Il a baissé de 0,5 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Johann M Cherian à Bengaluru ; rédaction d'Andrea Ricci et de Grant McCool)