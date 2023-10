Le principal indice boursier canadien a progressé vendredi pour la troisième journée consécutive, la hausse des prix du pétrole ayant stimulé les actions du secteur de l'énergie et les investisseurs ayant pris en compte la possibilité que les rendements obligataires s'approchent de leur sommet dans le cycle économique actuel.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 108,26 points, soit 0,6 %, à 19 246,07, après les gains enregistrés mercredi et jeudi.

Néanmoins, le TSX a perdu 1,5 % sur la semaine, les investisseurs craignant qu'une hausse des coûts d'emprunt à long terme ne fasse dérailler l'économie mondiale.

"Les taux d'intérêt plus élevés commencent à avoir un impact (économique)", a déclaré Lorne Steinberg, président de Lorne Steinberg Wealth Management Inc.

"Néanmoins, je pense que le marché se sent à l'aise avec le fait que les rendements ont presque atteint leur maximum, si ce n'est pas le cas.

Le rendement canadien à 10 ans a augmenté de 2 points de base à 4,155 % après que les données sur l'emploi national, plus élevées que prévu, aient augmenté les perspectives de nouvelles hausses des taux d'intérêt de la Banque du Canada, mais sans atteindre le sommet de 16 ans qu'il a atteint mardi à 4,292 %.

Les actions américaines se sont également redressées après que les données aient montré que l'embauche aux États-Unis a augmenté de manière générale en septembre, mais que la croissance des salaires s'est ralentie.

Le secteur de l'énergie du marché de Toronto a augmenté de 1,3 %, le prix du pétrole ayant progressé de 0,6 % à 82,79 $ le baril, récupérant ainsi quelques pertes récentes.

Le secteur de la technologie a également progressé de 1,3 % et les valeurs financières à forte pondération, qui ont tendance à verser des dividendes élevés, ont terminé en hausse de 0,4 %.

"Les actions à rendement de dividendes, comme les sociétés de télécommunications, les banques ont été les moins performantes cette année, ainsi que les services publics. Pour nous, c'est là que nous voyons la valeur et une réelle opportunité", a déclaré M. Steinberg.

"Si l'économie ralentit un peu et que les taux baissent légèrement, en 2024, ce sont ces actions qui devraient être les plus performantes." (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Khushi Singh à Bengaluru ; rédaction de Tasim Zahid et David Gregorio)