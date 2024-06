Le principal indice boursier du Canada a augmenté lundi, stimulé par un bond des prix du pétrole, alors que les investisseurs se préparent à des données cruciales sur l'inflation américaine et à la réunion de politique monétaire de la Réserve fédérale qui aura lieu plus tard cette semaine.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto était en hausse de 62,76 points, soit 0,3 %, à 22 069,76.

Les prix du pétrole ont grimpé d'environ 3 % pour atteindre leur plus haut niveau en une semaine, portés par l'espoir d'une augmentation de la demande de carburant cet été.

Les prix élevés du pétrole ont fait grimper l'indice de l'énergie de Toronto de 1,4 %.

"Au cours des dernières semaines, nous avons assisté à un recul important des prix du pétrole... la théorie est que ce recul était probablement exagéré, et maintenant nous voyons les prix du pétrole revenir à peu près au prix moyen qui a été négocié au cours des 12 derniers mois", Angelo Kourkafas, stratège d'investissement principal chez Edward Jones.

Les investisseurs ont adopté une attitude prudente à l'approche des données sur les prix à la consommation aux États-Unis, publiées mercredi, et de la réunion de politique monétaire de la Fed, qui pourrait influencer l'action du marché et déterminer le calendrier et l'ampleur de l'assouplissement de la politique monétaire du pays cette année.

"La semaine sera très chargée sur le plan macroéconomique aux États-Unis, ce qui ne manquera pas d'avoir des répercussions sur les marchés canadiens. On ne s'attend pas à ce que la Fed réduise ses taux, mais l'accent sera mis sur la mise à jour des projections économiques", a déclaré M. Kourkafas.

Alors que la Banque du Canada (BdC) a déjà commencé à assouplir sa politique monétaire en réduisant ses taux de 25 points de base la semaine dernière, les investisseurs misent sur une probabilité de près de 51 % que la Fed commence à réduire ses taux en septembre.

Entre-temps, les données sur les ventes manufacturières et le commerce de gros pour le mois d'avril devraient être publiées vendredi.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux et les sociétés d'engrais, a suivi avec une hausse de 1,3 %, soutenu par les prix plus élevés de la plupart des métaux, y compris l'or et le cuivre.

En ce qui concerne les entreprises, le mineur de bitcoins Bitfarms a chuté de 3,6 % après avoir approuvé l'adoption d'une "pilule empoisonnée" pour repousser une éventuelle tentative de prise de contrôle hostile par son rival Riot Platforms (rapporté par Khushi Singh à Bengaluru et Nivedita Balu à Toronto ; édité par Shreya Biswas et Josie Kao).