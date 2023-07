Le principal indice boursier canadien a baissé jeudi, entraîné par le secteur technologique, la valeur des actions commençant à sembler moins attrayante pour les investisseurs à la suite d'une récente hausse du marché.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 54,3 points, soit 0,3 %, à 20 436,87,71, après avoir atteint un sommet de deux mois la veille.

"Nous sommes dans une situation où le rapport risque/récompense n'est pas positif", a déclaré Joseph Abramson, co-responsable des investissements chez Northland Wealth Management.

"Les valorisations sont élevées, les liquidités diminuent, la croissance ralentit et nous entrons dans une période risquée de l'année. Les mois d'août et de septembre ne sont généralement pas très favorables aux marchés.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont également chuté, plombés par les baisses de Tesla et de Netflix à la suite de leurs résultats trimestriels.

Le secteur technologique du marché de Toronto a chuté de 2 % en raison de la hausse des rendements obligataires. Des taux d'intérêt plus élevés réduisent la valeur pour les investisseurs des flux de trésorerie futurs que la technologie et d'autres secteurs à forte croissance sont censés produire.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a perdu 1,7 % en raison de la chute du prix de l'or.

Le secteur de l'énergie a été un point positif. Il a progressé de 0,2 %, le pétrole s'étant établi à 75,63 dollars le baril, en hausse de 0,4 %, grâce à la diminution des stocks de pétrole brut aux États-Unis.

Le fabricant canadien de pièces automobiles Magna International Inc. a déclaré qu'il investirait 790 millions de dollars dans la construction de trois nouvelles installations pour ses fournisseurs. Ses actions ont terminé en hausse de 0,1 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Siddarth S à Bengaluru ; rédaction de Shweta Agarwal et Marguerita Choy)