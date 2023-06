Le principal indice boursier canadien a reculé jeudi, accentuant sa baisse de la veille, en raison de la baisse des prix du pétrole et du fait que les investisseurs continuent d'évaluer la décision de la Banque du Canada de relancer sa campagne de hausse des taux d'intérêt.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 40,99 points, soit 0,2 %, à 19 942,70.

Des dépenses des ménages étonnamment fortes au premier trimestre et une inflation de base obstinément élevée sont parmi les principales raisons pour lesquelles la Banque du Canada a relevé ses taux après une pause de quatre mois, a déclaré le sous-gouverneur Paul Beaudry.

Mercredi, la banque centrale a relevé son taux de référence à 4,75 %, son plus haut niveau depuis 22 ans.

"Nous nous attendons à une hausse des taux en juillet, ce qui est logique car les données sont assez solides et nous devons lutter contre l'inflation", a déclaré Greg Taylor, directeur des investissements chez Purpose Investments.

Les marchés monétaires considèrent qu'il y a environ 60 % de chances qu'une nouvelle hausse des taux ait lieu le mois prochain et prévoient un nouveau resserrement d'ici à septembre.

Le TSX a perdu du terrain même si les actions américaines ont clôturé en hausse.

Le secteur de la technologie a perdu 0,7 % après avoir chuté de 3,4 % mercredi. La hausse des taux d'intérêt est un vent contraire pour le secteur de la technologie, car elle réduit la valeur pour les investisseurs des flux de trésorerie futurs que les entreprises de ce secteur sont censées produire.

Le secteur industriel a perdu 0,9 %, tandis que le secteur de l'énergie a reculé de 0,8 %, le pétrole ayant baissé de 1,7 % à 71,29 dollars le baril.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a été un point positif. Il a progressé de 0,6 % grâce à la hausse de l'or. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Shweta Agarwal et Jonathan Oatis)