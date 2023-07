Le principal indice boursier canadien, lié aux matières premières, a légèrement baissé lundi, les données économiques chinoises plus faibles que prévu ayant entraîné une baisse des valeurs liées aux matériaux et à l'énergie.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 35,28 points, soit 0,2 %, à 20 226,79.

Le produit intérieur brut (PIB) de la Chine a augmenté de 6,3 % en glissement annuel au deuxième trimestre, alors que les analystes prévoyaient une croissance de 7,3 %, ce qui soulève des doutes quant à la vigueur de la demande dans le deuxième plus grand consommateur de pétrole au monde.

"Le pétrole ne sera pas repris à moins que la Chine ne mette enfin en place des mesures de relance significatives qui stimulent de larges pans de l'économie", a déclaré Edward Moya, analyste principal du marché chez OANDA, dans une note.

Le pétrole s'est établi à 74,15 $ le baril, en baisse de 1,7 %, tandis que le secteur de l'énergie, qui représente 18 % de la pondération du TSX, a terminé en baisse de 1 %.

La baisse de 7,6 % des actions de Parex Resources Inc. a pesé sur ce secteur, la société ayant annoncé qu'elle avait abandonné le puits d'exploration Chirimoya en Colombie après n'avoir trouvé aucun signe de présence d'hydrocarbures à des fins économiques.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a perdu 0,2 %, tandis que les services publics ont perdu près de 1 %.

Les soins de santé ont été un point positif, avec une hausse de 3,6 %. Elle a été stimulée par un gain de 9,8 % pour les actions de Bausch Health Companies Inc, qui a atteint son niveau de clôture le plus élevé en quatre mois. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Siddarth S à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar et Alistair Bell)