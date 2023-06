Le principal indice boursier du Canada a progressé lundi, grâce aux gains du secteur technologique avant la décision de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt cette semaine, mais la progression du marché a été freinée par une baisse des actions dans le secteur de l'énergie.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 29,25 points, soit 0,15 %, à 19 921,31.

Wall street a enregistré des gains plus importants, les investisseurs ayant parié que la Fed interromprait sa campagne de hausse des taux d'intérêt à la fin de sa réunion de deux jours, mercredi.

Le secteur technologique du marché de Toronto a augmenté de 2,7 %, aidé par un gain de 6,2 % pour la société de commerce électronique Shopify Inc.

Un autre grand mouvement a été celui de Ballard Power Systems Inc. Ses actions ont augmenté de 14,8 % après que la société d'équipement pour les énergies renouvelables a annoncé un plan pour augmenter la production et réduire les coûts des plaques bipolaires de la prochaine génération.

En revanche, le secteur de l'énergie a reculé de 2,3 %, le prix du pétrole ayant baissé de 4,4 % à 67,12 dollars le baril.

"Les investisseurs sont préoccupés par l'économie mondiale et la demande mondiale de ressources en général et d'énergie en particulier", a déclaré Colin Cieszynski, stratège en chef du marché chez SIA Wealth Management.

"La Fed peut ou non faire une pause. Beaucoup d'autres grandes banques centrales continuent d'augmenter les taux d'intérêt, d'essayer de maîtriser l'inflation et de contrôler leurs économies.

Malgré le cycle de resserrement monétaire le plus rapide de l'histoire du pays, l'économie canadienne est toujours en pleine effervescence, ce qui a contraint la banque centrale à augmenter encore son taux d'intérêt directeur, qui a atteint la semaine dernière son plus haut niveau en 22 ans, à savoir 4,75 %. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et d'Ankika Biswas à Bengaluru ; rédaction de Shilpi Majumdar et Alistair Bell)