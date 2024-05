Le principal indice boursier du Canada a terminé en hausse mercredi, aidé par les gains des actions financières et technologiques, alors que la Réserve fédérale a signalé qu'elle pourrait encore réduire les taux d'intérêt en 2024.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 14,01 points, soit 0,1 %, à 21 728,55, l'indice clôturant bien en deçà de son sommet de la séance.

Les actions américaines ont clôturé en demi-teinte après que la Fed a laissé son taux d'intérêt directeur inchangé, comme prévu, mais a indiqué qu'elle procéderait probablement à une réduction des taux d'intérêt.

"Le principal enseignement de la réunion d'aujourd'hui est que la Fed s'attend à ce que les chiffres élevés de l'inflation que nous avons vus au premier trimestre disparaissent, et implicitement, elle voit toujours une voie pour réduire les taux cette année", a déclaré Ali Jaffery, économiste principal chez CIBC Capital Markets, dans une note.

Le secteur financier, fortement pondéré, a augmenté de 0,6 % et le secteur technologique a progressé de 0,5 %. Le secteur des services publics, qui verse des dividendes élevés et qui pourrait particulièrement bénéficier des baisses de taux, a augmenté de 1,5 %.

L'énergie a été un frein, avec une baisse de 1,7 %, alors que le prix du pétrole a baissé de 3,6 % à 79,00 $ le baril en raison d'une augmentation surprise des stocks de pétrole brut aux États-Unis et de la perspective d'un accord de cessez-le-feu au Moyen-Orient.

Le marché de Toronto a terminé le mois d'avril avec une baisse de 2 %, sa première baisse mensuelle depuis octobre.

Les actions des mineurs d'uranium Energy Fuels Inc et Cameco Corp ont grimpé de 4,8 % et 2,8 %, respectivement, après que le Sénat américain a approuvé un projet de loi visant à interdire les importations d'uranium russe.

L'activité manufacturière canadienne a ralenti en avril, prolongeant une longue période de contraction du secteur, selon les données disponibles. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Purvi Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Vijay Kishore)