Le principal indice boursier canadien a progressé vendredi, grâce à la hausse des valeurs liées aux matières premières et à la prise en compte par les investisseurs d'une pause dans les négociations sur le plafond de la dette américaine, mais le marché a tout de même enregistré sa quatrième baisse hebdomadaire consécutive.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 53,97 points, ou 0,3 %, à 20 351,06, selon des données préliminaires.

Pour la semaine, l'indice a baissé de 0,3 %. La série de quatre semaines de baisse hebdomadaire est la plus longue depuis le mois de mai de l'année dernière.

Par ailleurs, Wall street a effacé ses gains antérieurs, l'espoir d'un accord sur le plafond de la dette américaine permettant d'éviter un défaut de paiement calamiteux s'étant estompé.

"La semaine a été misérable pour le TSX", a déclaré Brandon Michael, analyste principal chez ABC Funds à Toronto. "Il est incapable de suivre le rythme de ses homologues au sud de la frontière, étant donné son poids important dans les valeurs cycliques comme les banques et les secteurs liés aux matières premières."

Les actions des secteurs des ressources et de la finance, qui dominent le marché de Toronto, ont été ébranlées ces derniers mois par le recul des prix du pétrole et les tensions dans le secteur bancaire régional américain.

Le prix du pétrole a baissé de 0,4 % à 71,55 $ le baril vendredi, mais le secteur de l'énergie a récupéré certaines baisses récentes pour une troisième journée consécutive, en augmentant de 1,2 %.

Le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a augmenté de 0,5 % en raison de la hausse des prix de l'or et du cuivre, tandis que la technologie a augmenté de 0,8 %.

Les données nationales ont montré que les ventes au détail ont chuté de 1,4 % en mars par rapport à février, ce qui renforce l'opinion négative sur les perspectives de l'économie.

"D'autres baisses des dépenses de consommation sont probables cette année, car les ménages sont pressés par les taux d'intérêt élevés, l'inflation élevée et les pertes d'emploi dues à la récession qui, selon nous, commencera au deuxième trimestre", ont déclaré les économistes d'Oxford Economics, dont Tony Stillo, dans une note. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Johann M Cherian et Vansh Agarwal à Bengaluru ; Rédaction de Marguerita Choy)