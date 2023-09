Le principal indice boursier du Canada a chuté vendredi, accentuant sa baisse mensuelle et trimestrielle, alors que le récent renforcement du dollar américain et la forte hausse des coûts d'emprunt ont exercé une pression sur le marché lié aux matières premières.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 49,47 points, soit 0,25 %, à 19 541,27.

Pour la semaine, l'indice a perdu 1,2 %, alors qu'il a perdu 3,7 % en septembre et 3 % au troisième trimestre.

"Un dollar (américain) plus fort, des rendements plus élevés sur les obligations d'État, ce n'est pas une bonne recette pour nos marchés", a déclaré Allan Small, conseiller principal en investissement du Allan Small Financial Group avec iA Private Wealth. "Il s'agit sans aucun doute de deux facteurs qui ont fait baisser les marchés en général, en particulier le TSX, qui est davantage axé sur le pétrole et les matières premières.

Les actions du secteur des ressources représentent près d'un tiers de la pondération du marché de Toronto.

Jeudi, le rendement des obligations canadiennes à 10 ans a atteint son plus haut niveau en 16 ans, à 4,165 %, contre 3,565 % au début du mois de septembre.

Le PIB canadien est resté stable en juillet et n'a augmenté que de 0,1 % en août, une performance médiocre qui vient s'ajouter aux preuves que les coûts d'emprunt plus élevés ralentissent la croissance économique.

Le secteur de l'énergie a chuté de 1 % vendredi, le pétrole s'établissant à 90,79 dollars le baril, soit une baisse de 1 % par rapport à l'année précédente, ce qui lui a fait perdre certains de ses gains récents.

Les valeurs financières, qui ont également une forte pondération, ont perdu 0,5 % et les services publics, qui sont particulièrement sensibles à la hausse des taux d'intérêt, ont terminé en baisse de près de 1 %.

La technologie a été un point positif, avec une hausse de 1,3 %, et le groupe des matériaux, qui comprend les mineurs de métaux précieux et de base et les sociétés d'engrais, a augmenté de 0,6 %.

Les actions d'Aritzia Inc ont augmenté de 5,9 % après que la maison de création de vêtements a dépassé les estimations de résultats trimestriels.