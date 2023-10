Le principal indice boursier du Canada est tombé à son plus bas niveau depuis près d'un an, la baisse des prix de l'or et du pétrole ayant pesé sur les actions liées aux matières premières. La forte hausse des rendements du Trésor américain a également eu des répercussions sur les secteurs à dividendes tels que les services publics.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a perdu 364,09 points, soit 1,86 %, à 19 177,18 points, atteignant ses niveaux les plus bas depuis octobre de l'année dernière.

L'indice de référence a perdu 3,7 % en septembre et 3 % au troisième trimestre.

"Les marchés essaient de dire que la probabilité d'une récession augmente", a déclaré Michael Sprung, président de Sprung Investment Management.

Les données montrent que le ralentissement du secteur manufacturier canadien s'est accentué en septembre pour atteindre son niveau le plus bas depuis peu de temps après le début de la pandémie de grippe aviaire, la faible demande du marché ayant pesé sur la production et les nouvelles commandes.

L'indice S&P Global Canada Manufacturing Purchasing Managers' Index (PMI) est tombé à 47,5 en données corrigées des variations saisonnières le mois dernier, contre 48,0 en août.

Le produit intérieur brut du Canada s'est contracté au deuxième trimestre et les données de juillet et d'août montrent qu'il a stagné au troisième trimestre.

Le secteur des matériaux, qui comprend les mineurs et les sociétés d'engrais, a chuté de 2,8 % alors que l'or a poursuivi son déclin pour la sixième session consécutive, atteignant son niveau le plus bas depuis le quatrième trimestre de l'année dernière.

Le secteur de l'énergie a chuté de 2,4 %, suivant la baisse des indices de référence mondiaux que sont le pétrole brut Brent et les contrats à terme sur le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI).

Les services publics, sensibles aux taux d'intérêt, ont chuté de 3,7 %, menant les baisses dans un contexte de hausse spectaculaire des rendements du Trésor américain à 10 ans, qui ont atteint leur plus haut niveau en 16 ans.

"Les rendements des obligations du Trésor américain continuent d'augmenter, ce qui a pour effet d'écraser les actions à dividendes comme les services publics au Canada", a déclaré Douglas Porter, économiste en chef de BMO Marchés des capitaux.

Les valeurs industrielles ont chuté de 1,1 %.

L'indice plus large des valeurs financières a baissé de 1,8 %.

Les actions de la Banque Laurentienne ont chuté de plus de 5,9 % après que le neuvième plus grand prêteur du pays ait nommé l'initié Eric Provost au poste de chef de la direction, quelques semaines après avoir annoncé qu'il simplifierait sa structure organisationnelle à la suite de son échec à trouver un acheteur au cours d'un examen stratégique. (Reportage de Steve Scherer à Ottawa, reportage complémentaire de Siddarth S à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber et Shweta Agarwal)