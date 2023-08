La compagnie pétrolière nationale vénézuélienne PDVSA n'a pas réussi à réduire ses fuites de pétrole ou son torchage de gaz, malgré les promesses naissantes de nettoyage environnemental du gouvernement du président Nicolas Maduro, selon des personnes au sein de la compagnie, des sources industrielles et un document interne de la compagnie vu par Reuters.

Les échecs de PDVSA sur le front de l'environnement soulignent à quel point le manque de personnel et d'investissements résultant de la crise économique du Venezuela et des sanctions américaines affecte non seulement sa production et ses finances, mais aussi les communautés où elle opère, selon les analystes de l'industrie et les écologistes.

Alors même que l'entreprise vise à augmenter sa production cette année, les habitants et les écologistes dénoncent ce qu'ils appellent l'aggravation constante des déversements et de la pollution dans le lac Maracaibo et l'augmentation du brûlage de gaz à la torche à Monagas, qui affectent la santé humaine, la faune et les écosystèmes.

En juillet, M. Maduro s'est engagé à nettoyer l'ouest du lac Maracaibo, citant ce qu'il a appelé des "débordements de pétrole", et le gouvernement a également des projets à long terme pour capturer le gaz dans l'État oriental de Monagas, selon une source de l'entreprise ayant connaissance de ces efforts.

PDVSA et le ministère de l'environnement ont également promis des efforts environnementaux qui ne concernent pas les déversements et le torchage, comme un plan visant à planter cinq millions d'anacardiers dans les zones pétrolières.

Tous ces plans sont dépourvus d'investissements ou de calendriers.

"Le gouvernement lance (des plans) mais ne les mène pas à terme, ou les met en œuvre pendant un certain temps puis les oublie", a déclaré Ausberto Quero, ingénieur et analyste de l'environnement.

Selon l'analyste Nelson Hernandez, il faudrait plus de 3 milliards de dollars pour réparer les vieux tubes et autres équipements qui laissent échapper du brut dans le lac Maracaibo et pour installer la technologie de captage nécessaire pour réduire le brûlage à la torche à Monagas.

Pedro Tellechea, ministre vénézuélien du pétrole et président de PDVSA, a récemment insisté sur le développement d'une industrie des hydrocarbures plus écologique, mais a déclaré qu'il n'y avait "presque pas" de déversements dans le lac Maracaibo.

Selon lui, le pétrole provenait de fuites antérieures et les tubes étaient en cours de réparation ou de remplacement. Toute "décomposition" dans le lac, longtemps teinté de noir et parsemé d'algues vertes, n'était que visuelle, a déclaré M. Tellechea.

Le ministère du pétrole, PDVSA, le bureau du procureur général et le ministère des communications n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

"Avec un niveau de production de pétrole beaucoup plus faible, la proportion d'accidents est beaucoup plus élevée", a déclaré l'ancien directeur de PDVSA, Cesar Rodriguez, qui a quitté l'entreprise en 2002.

Alors que PDVSA cherche à porter sa production à 1 million de barils de pétrole par jour d'ici la fin de l'année, l'entreprise n'a aucun plan pour répondre aux préoccupations environnementales à travers le pays, selon un document vu par Reuters.

Le document mentionne un plan de nettoyage d'une zone pétrolière dans l'État de Barinas, mais le statut de l'initiative est "à confirmer".

En juillet, PDVSA a publié sur son site web un rapport détaillant quelque 11 492 déversements au cours de l'année 2017, mais le document a été retiré à la hâte.

Le rapport de 2016, toujours disponible, fait état de plus de 8 000 déversements, soit quatre fois plus qu'en 1999.

Au moins 200 000 barils de pétrole ont fui au Venezuela ces dernières années, estiment d'anciens employés de PDVSA chargés de surveiller les déversements, en se basant sur les données de l'entreprise, les rapports des médias locaux et les vidéos de déversements publiées sur les médias sociaux.

Eduardo Klein, expert en géospatiale à l'université Simon Bolivar, a toutefois déclaré qu'il n'était pas possible de savoir avec certitude combien de barils avaient été déversés, mais seulement d'estimer la surface touchée.

Par ailleurs, l'académie des sciences du pays estime que le plan d'urgence de PDVSA contre les déversements n'est pas mis en œuvre correctement.

D'EST EN OUEST

Alors que M. Maduro accuse Washington d'être responsable de l'état de l'industrie pétrolière vénézuélienne, les analystes affirment que le manque de maintenance et de plans d'urgence de PDVSA est bien antérieur aux sanctions américaines.

À Monagas, PDVSA évacue et brûle environ 1,7 milliard de pieds cubes de gaz par jour, selon la société de conseil Gas Energy Latin America.

Comme PDVSA ne dispose pas de la technologie nécessaire pour capturer ou traiter le gaz, elle le brûle à la torche sur le site du puits, produisant un cocktail de vapeurs chimiques, y compris des gaz à effet de serre, qui teintent le ciel nocturne de rouge.

"Parfois, les torchères expulsent des matériaux brûlés qui tombent sur les toits des maisons. Les flammes, et non les déchets, devraient jaillir, mais parfois elles expulsent des résidus", a déclaré Antonio Camacho, 48 ans, ancien travailleur de l'industrie pétrolière, qui vit à Potrerito, Monagas, à deux kilomètres des installations de PDVSA.

La communauté a également subi des déversements de pétrole qui, selon les habitants, ont endommagé les cultures et contaminé les sols.

La raffinerie d'Amuay, dans l'État de Falcon, brûle 24 millions de pieds cubes de gaz par jour parce que les unités nécessaires pour le capturer sont à l'arrêt, a déclaré une personne au fait de la situation.

Le pétrole s'échappe également par des fissures dans l'oléoduc qui l'achemine vers la raffinerie, contaminant les réserves d'eau et affectant les résidents locaux, les poissons et la faune marine, a indiqué cette personne.

Selon l'Agence internationale de l'énergie, le Venezuela était le 17e plus grand émetteur de méthane provenant du brûlage à la torche et des fuites en 2022.

Le méthane est un puissant gaz à effet de serre et les scientifiques avertissent que son potentiel de piégeage de la chaleur est supérieur à celui du dioxyde de carbone.

Selon le Global Gas Flaring Tracker de la Banque mondiale, les neuf pays qui brûlent le plus de gaz à la torche - à savoir la Russie, l'Iran, le Venezuela, les États-Unis et le Mexique - représentent près des trois quarts de l'ensemble des émissions mondiales de gaz à la torche.

Le pétrole qui s'échappe des kilomètres d'oléoducs, qui s'étendent dans les profondeurs du lac Maracaibo et relient des infrastructures décrépites, est un problème environnemental et de santé publique, ont déclaré l'analyste Quero et l'océanologue et consultant Klaus Essig.

Le projet Sotalia, qui surveille les populations de dauphins de Guyane dans la région, a trouvé des spécimens contenant jusqu'à 2 milligrammes de mercure, un métal lourd, par kilogramme, alors que le niveau minimum acceptable est de 0,05 milligramme par kilogramme.

Ces niveaux élevés de mercure, qui pourraient être le résultat d'une contamination par le pétrole, pourraient constituer un risque pour la santé des habitants de la région qui chassent et consomment les dauphins et les poissons locaux.

"Vivre sur la plage est passé d'un rêve à un cauchemar", a déclaré Ana Aurora Montilla, 54 ans, femme au foyer qui vit près du lac (reportage de Deisy Buitrago à Caracas ; reportages complémentaires de Mariela Nava à Maracaibo, Maria Ramirez à Puerto Ordaz, Mircely Guanipa à Maracay et Vivian Sequera à Caracas ; rédaction d'Oliver Griffin ; édition de Julia Symmes Cobb et Marguerita Choy).