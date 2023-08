Les négociateurs et les représentants du Venezuela s'opposent à la vente aux enchères, ordonnée par un tribunal, d'actions d'une société mère du raffineur de pétrole Citgo Petroleum, afin de payer les créanciers qui réclament plus de 10 milliards de dollars à la suite d'expropriations et de défauts de paiement.

Une vingtaine de créanciers ayant obtenu des sentences arbitrales ou engagé des poursuites contre le Venezuela et sa compagnie pétrolière publique PDVSA ont demandé lundi à un tribunal fédéral du Delaware d'enregistrer leur dossier afin de pouvoir participer à la vente aux enchères prévue en octobre. La vente aux enchères donne la priorité à la date de dépôt des réclamations.

En tenant compte des intérêts et des frais, les créances collectives de sociétés telles que Crystallex International, ConocoPhillips, Tenaris SA et Exxon Mobil pourraient dépasser la valeur marchande de Citgo, le raffineur américain détenu par le Venezuela, qui a récemment été estimée entre 10 et 13 milliards de dollars.

Les conseils d'administration qui supervisent Citgo depuis que l'entreprise a rompu ses liens avec sa société mère, PDVSA, dont le siège est à Caracas, ont cherché en vain, depuis l'année dernière, à négocier des paiements avec certains des plus gros créanciers.

"C'est un processus inutile et ingérable", a déclaré Horacio Medina, président du conseil d'administration de Citgo, à propos de la décision du tribunal d'ouvrir la vente aux enchères à tous les demandeurs. "Quel est l'intérêt ? Montrer que le Venezuela doit 150 milliards de dollars et qu'il ne peut pas payer tout le monde ? Pourquoi alors vendre aux enchères un actif qui permettrait de négocier des paiements supplémentaires ?"

L'équipe représentant le Venezuela dans la procédure du Delaware a été "très limitée" dans ses efforts pour négocier des paiements, en particulier depuis que le département du Trésor américain a approuvé en mars la vente aux enchères organisée par le tribunal.

Les porte-parole de Citgo et du ministère de la Justice n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Le Trésor américain s'est refusé à tout commentaire.

Le sénateur américain Bob Menendez a déclaré qu'il présenterait un projet de loi visant à ajouter le Venezuela à la juridiction de la Commission de règlement des réclamations étrangères du ministère de la justice. Cette mesure garantirait "un processus ordonné d'adjudication pour les réclamations légales des ressortissants américains contre le gouvernement vénézuélien", selon son bureau.

Cette procédure pourrait constituer un moyen plus équitable de résoudre les réclamations des créanciers. Mais il pourrait arriver trop tard pour arrêter la vente aux enchères dans le Delaware, a déclaré M. Medina.

Le bureau de M. Menendez n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le président vénézuélien Nicolas Maduro, qui a critiqué à plusieurs reprises la vente aux enchères à venir, a rejeté lundi la manière dont Citgo est gérée, ajoutant que la société "a été kidnappée par les États-Unis".

"Ils sont tout simplement en train de voler une entreprise qui vaut 12 milliards de dollars et qui appartient aux Vénézuéliens", a-t-il déclaré lundi en fin de journée lors d'une émission télévisée.

En mai, l'Assemblée nationale du Venezuela a formellement rejeté l'approbation de la vente aux enchères par le Trésor américain.