Le Viêt Nam souhaite que l'entreprise pétrolière russe Zarubezhneft investisse dans l'énergie verte dans le pays, a déclaré le gouvernement mercredi.

"Le Vietnam et la Russie ont beaucoup plus de possibilités de coopération énergétique", a déclaré le vice-premier ministre Tran Hong Ha au directeur exécutif de Zarubezhneft, Sergey Kudryashov, lors d'une réunion à Hanoi, avant l'arrivée du président russe Vladimir Poutine à Hanoi plus tard dans la journée pour une visite de deux jours.

Des entreprises russes exploitent déjà des gisements de pétrole et de gaz dans ce pays d'Asie du Sud-Est (rapporté par Khanh Vu ; édité par John Mair).