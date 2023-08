Le bénéfice du deuxième trimestre de Canadian Natural Resources Ltd a diminué de plus de moitié, en raison de la baisse des prix de l'énergie et de la diminution de la production de pétrole, qui ont pesé sur le plus grand producteur de pétrole et de gaz du pays.

Les bénéfices des compagnies pétrolières et gazières ont diminué par rapport aux niveaux exceptionnels de l'année dernière, après que les prix du brut ont baissé par rapport à leurs niveaux les plus élevés depuis plusieurs années, lorsque l'invasion de l'Ukraine par la Russie a bouleversé les marchés.

Le baril de Brent a atteint en moyenne 79,92 dollars au deuxième trimestre, soit près de 28 % de moins que l'année dernière, sous la pression de la crise bancaire et des craintes d'une récession imminente.

Les prix du gaz naturel américain ont chuté de près de 63 % au cours de la même période, alors que la demande de ce produit de base a explosé dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La production de Canadian Natural au cours du trimestre qui s'est terminé le 30 juin s'est élevée à 1,19 million de barils équivalent pétrole par jour (bepd), soit moins que les 1,21 million de bepd de l'année dernière, en raison des incendies de forêt dans l'ouest du Canada et de la poursuite des interruptions non planifiées des pipelines de tiers, a déclaré la société.

La société a déclaré un bénéfice net de 1,5 milliard de dollars canadiens (1,12 milliard de dollars), soit 1,32 dollar canadien par action, pour le trimestre, en baisse par rapport aux 3,5 milliards de dollars canadiens, soit 3 dollars canadiens par action, enregistrés un an plus tôt. (1 $ = 1,3374 dollar canadien) (Reportage d'Arshreet Singh à Bengaluru ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri et Shailesh Kuber)