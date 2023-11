Un nombre croissant de fonds de capital-investissement ouvrent des bureaux dans le Golfe, dans l'espoir d'approfondir leurs liens avec les fonds souverains et les familles de la région, riches en liquidités, alors que le financement des rachats d'entreprises s'est tari ailleurs.

Alors que le Golfe était auparavant un endroit où les groupes de rachat se rendaient pour lever des fonds afin d'investir sur d'autres marchés, ils cherchent de plus en plus à constituer des équipes sur le terrain, à investir dans des entreprises locales et à contribuer au développement des gestionnaires d'actifs de la région, ont déclaré des fonds de capital-investissement et des conseillers.

Selon le cabinet d'études Prequin, la collecte mondiale de fonds pour les investissements alternatifs, qui comprennent le capital-investissement, a chuté de 21 % à 972 milliards de dollars au cours de l'année qui s'est achevée le 1er novembre, par rapport à la même période de l'année précédente. La hausse des taux d'intérêt a fait augmenter le rendement que les investisseurs peuvent obtenir dans des catégories d'actifs concurrentes telles que les obligations.

Comme leur argent devient plus vital, les fonds du Golfe encouragent les sociétés de capital-investissement à investir localement dans des projets pour l'après-pétrole. Il s'agit notamment de se diversifier dans d'autres sources d'énergie comme l'hydrogène, de faire des entreprises publiques des champions régionaux, d'attirer les investissements étrangers et de créer des emplois.

"Construire un partenariat basé sur la réciprocité est aujourd'hui nécessaire pour réussir dans le Golfe", a déclaré François Aissa-Touazi, co-responsable mondial des relations avec les investisseurs au sein du fonds de capital-investissement Ardian.

Ardian a ouvert un bureau à Abu Dhabi en janvier et dispose actuellement d'une équipe de 12 personnes. "L'objectif est d'atteindre 25 personnes d'ici la fin de l'année prochaine. Nous aurons bientôt une équipe d'investissement en hydrogène basée dans notre bureau", a déclaré M. Aissa-Touazi.

En marge de la Future Investment Initiative (FII) de la semaine dernière, surnommée Davos dans le désert, le gouverneur adjoint du fonds souverain d'Arabie saoudite a souligné la nécessité pour les investisseurs étrangers d'être basés en Arabie saoudite s'ils veulent lever des fonds auprès des fonds et des familles fortunés du pays.

"Yazeed A. al-Humied, du Fonds d'investissement public (PIF), a déclaré : "Il sera bientôt nécessaire d'avoir son personnel ici pour gérer l'argent du PIF. "Nous disons qu'il s'agit d'une incitation. Dans un avenir proche, nous voulons voir les gens ici, sur le terrain. Le marché est là."

Les fonds d'investissement privés ont compris le message.

Le gestionnaire d'actifs canadien Brookfield a récemment ouvert un bureau à Riyad et prévoit d'en ouvrir un autre à Abou Dhabi, a déclaré une personne au fait de la question. Brookfield n'a pas souhaité faire de commentaire.

Les groupes de rachat européens Tikehau Capital et Ardian ont ouvert des bureaux à Abou Dhabi cette année, tandis que CVC a ouvert un bureau à Dubaï l'année dernière.

PARTENARIATS

Bruce Flatt, directeur général de Brookfield, faisait partie des investisseurs qui ont afflué à Riyad la semaine dernière pour l'IIF.

"Nous avons 150 milliards de dollars d'activités. Nous avons un peu moins de 10 milliards de dollars dans cette région. Nous développons chacune de ces entreprises en Arabie saoudite", a déclaré M. Flatt depuis la scène.

"Nous serons beaucoup plus importants à l'avenir", a-t-il ajouté, sans donner de détails.

Par ailleurs, l'Arabie saoudite fixera à janvier 2024 la date limite pour que les entreprises étrangères qui souhaitent obtenir des contrats gouvernementaux établissent leur siège régional à Riyad, a déclaré la semaine dernière à Reuters le ministre des finances, Mohammed Al Jadaan.

"Vous verrez des fonds d'investissement privés ouvrir des bureaux dans la région parce qu'ils veulent être proches des partenaires limités pour la collecte de fonds, mais aussi pour s'associer avec eux sur de nouvelles transactions", a déclaré Anthony Diamandakis, chef de l'activité alternative de Citi.

En outre, les efforts de privatisation de l'Arabie saoudite - des clubs de football aux minoteries - débloquent des actifs de premier ordre jusqu'alors inaccessibles aux investisseurs étrangers.

"Les gouvernements du Golfe et les fonds souverains qui leur sont associés souhaitent que les investisseurs viennent investir à leurs côtés dans des actifs qui servent à la fois un objectif stratégique pour la région et offrent un rendement financier", a déclaré Rishi Kapoor, codirecteur général d'Investcorp, gestionnaire d'actifs alternatifs basé à Bahreïn.

La plupart des transactions réalisées jusqu'à présent ont porté sur les infrastructures, des oléoducs et gazoducs à l'immobilier, mais les sociétés de rachat étudient également les moyens de participer à la transition énergétique, comme l'hydrogène et la capture du carbone, alors que les gouvernements s'efforcent d'atteindre des objectifs d'émissions nettes nulles.

Un autre domaine de développement est la gestion d'actifs, les fonds aidant les institutions locales à développer leurs compétences. À leur tour, les fonds de capital-investissement peuvent utiliser ces réserves de capitaux pour financer d'importantes transactions de dette privée ou de capital-investissement, selon Frédéric Giovansili, directeur général adjoint de Tikehau Capital.

"Il y a une concordance d'intérêts : ils veulent accélérer leurs capacités de gestion d'actifs et nous voulons trouver une réserve de capitaux complémentaire", a-t-il déclaré. (Reportage de Hadeel Al Sayegh et Anousha Sakoui ; édition de Mark Potter)