Si l'on considère les matières premières utilisées pour fabriquer de l'acier, le minerai de fer est celui qui fait le plus parler de lui en raison de son lien étroit avec la santé perçue de l'économie chinoise.

Mais le charbon métallurgique est également un intrant clé, et ce combustible a été discrètement l'un des plus performants dans l'espace des matières premières énergétiques au cours des derniers mois.

L'Australie domine le marché maritime du charbon métallurgique, représentant plus de la moitié des volumes mondiaux et environ trois fois les expéditions du deuxième plus grand exportateur, les États-Unis.

Le prix du charbon métallurgique australien, également connu sous le nom de charbon à coke, à la Bourse de Singapour a terminé à 315 dollars la tonne métrique mercredi.

Les contrats, qui sont liés au prix libre en Australie, ont augmenté de 40,3 % depuis le creux de 224,50 dollars la tonne atteint le 6 juillet.

En revanche, le charbon thermique australien de qualité supérieure n'a augmenté que de 0,5 % par rapport à son niveau le plus bas en 2023, tandis que le pétrole brut Brent a augmenté de 13,4 % par rapport à son niveau le plus bas en décembre et que le gaz naturel liquéfié au comptant a baissé de 2,2 % par rapport à son niveau le plus bas en 2023.

Bien que le prix soit nettement inférieur au record de 635 dollars la tonne atteint en mars 2022 en raison des craintes concernant l'approvisionnement mondial après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février de cette année-là, il reste bien supérieur à la large fourchette de 100 à 250 dollars qui a prévalu de 2018 à la mi-2021.

Contrairement au minerai de fer, dominé par la Chine qui absorbe plus de 70 % des volumes maritimes mondiaux, le charbon à coke est un marché plus homogène, avec des centres de demande dans les pays développés d'Asie du Nord et les nations en développement d'Asie du Sud.

Il est probable qu'une grande partie de l'augmentation des prix du charbon à coke ces dernières années soit due à la demande accrue de l'Inde, dont les importations sont passées de 53,32 millions de tonnes en 2020 à 70,49 millions en 2023, selon les données compilées par les analystes de matières premières Kpler.

L'Australie reste le plus grand fournisseur de l'Inde, avec des importations de 41,0 millions de tonnes en 2023, en légère baisse par rapport aux 43,22 millions de l'année précédente.

Il convient de noter que l'Inde s'est tournée vers le charbon à coke russe depuis la guerre de Moscou contre l'Ukraine, en achetant des cargaisons à prix réduit qui ne peuvent plus être acheminées vers l'Europe en raison des sanctions à l'encontre de la Russie.

Les importations indiennes de charbon métallurgique russe ont atteint 11,76 millions de tonnes en 2023, soit près du double des 6,07 millions de l'année précédente et quatre fois plus que les 2,63 millions de 2021.

Les importations chinoises de charbon à coke maritime ont également augmenté en 2023, atteignant 36,8 millions de tonnes, contre 27,05 millions l'année précédente.

Cela reflète en grande partie le retour du charbon australien en Chine après que Pékin a levé son interdiction informelle, imposée en 2020 dans le cadre d'une série de différends politiques avec Canberra.

RECORD D'AUSTRALIE

Les exportations australiennes de charbon à coke ont eu tendance à diminuer ces dernières années, en grande partie à cause des perturbations de l'approvisionnement causées par le mauvais temps dans le principal État producteur, le Queensland.

Toutefois, elles ont rebondi en février, les données de Kpler indiquant des expéditions de 17,86 millions de tonnes, soit le deuxième record derrière les 18,65 millions de juin 2019.

La force n'était pas vraiment une histoire de Chine ou d'Inde, le Japon menant la croissance des importations en février, Kpler évaluant les arrivées à un sommet de trois mois de 4,56 millions de tonnes, dont l'Australie a fourni 3,86 millions.

La Corée du Sud a également vu ses importations augmenter en février, avec des arrivées de 3,45 millions de tonnes, les plus importantes depuis novembre 2021, selon Kpler.

Les données de Kpler montrent que les importations de la région ont augmenté pour un troisième mois consécutif en février, atteignant probablement 19,8 millions de tonnes, contre 19,46 millions en janvier et le meilleur mois depuis octobre.

Les perspectives à plus long terme sont plus nuancées, compte tenu des efforts déployés pour réduire les émissions de carbone dans le secteur de l'acier.

Le groupe BHP, premier expéditeur mondial de charbon métallurgique, estime que le marché a encore des décennies de vie devant lui, car les alternatives à l'utilisation du charbon pour fabriquer de l'acier ne sont pas compétitives en termes de coûts ou ne sont pas susceptibles d'émerger à grande échelle avant des dizaines d'années.

Toutefois, l'entreprise a également prévenu, lors de la présentation de ses résultats cette semaine, que les investissements dans les nouvelles mines étaient moins intéressants, en particulier dans le Queensland où le gouvernement de l'État a imposé des redevances nettement plus élevées en juillet 2022.

S'il est normal qu'une entreprise s'insurge contre l'augmentation des impôts, l'astuce pour BHP consiste à investir pour maintenir la production à un niveau suffisamment élevé pour répondre à la demande, mais suffisamment bas pour que les prix restent élevés, mais pas au point que le gouvernement du Queensland mette à exécution sa menace de retirer à l'entreprise ses licences d'exploitation minière si elle n'investit pas suffisamment.

Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur, chroniqueur pour Reuters.