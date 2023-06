(Alliance News) - Pressure Technologies PLC a déclaré mardi que le chiffre d'affaires semestriel avait augmenté en raison d'une forte performance dans l'ensemble de ses activités et qu'elle était bien placée pour enregistrer une croissance sur l'ensemble de l'année.

La société d'ingénierie basée à Sheffield, en Angleterre, a déclaré que la perte avant impôts s'est réduite au cours des six mois allant jusqu'au 1er avril à 1,4 million de livres sterling, contre 2,3 millions de livres sterling l'année précédente, alors que le chiffre d'affaires a augmenté de 45 %, passant de 9,5 millions de livres sterling à 13,8 millions de livres sterling.

Cette évolution résulte d'un solide carnet de commandes dans le domaine de la défense pour l'activité Chesterfield Special Cylinders, qui a entraîné une croissance du chiffre d'affaires de 40 %, passant de 6,3 millions de livres sterling à 8,8 millions de livres sterling. Dans le même temps, l'activité Precision Machined Components a généré un chiffre d'affaires de 4,9 millions de livres sterling, soit une hausse de 53 % par rapport aux 3,2 millions de livres sterling, grâce à la reprise du marché du pétrole et du gaz.

Pressure Technologies n'a pas déclaré de dividende intérimaire cette année ni l'année dernière.

Pour l'avenir, Pressure Technologies a déclaré qu'elle était bien positionnée dans les secteurs de la défense et de l'hydrogène et de l'énergie émergents, et qu'elle s'attendait à continuer à bénéficier de la reprise du marché du pétrole et du gaz.

La société a affirmé qu'elle est bien placée pour stimuler la croissance du chiffre d'affaires au cours du second semestre de l'exercice 2023, et a déclaré que son bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour l'ensemble de l'année devrait se situer entre 2,2 millions et 2,5 millions de livres sterling, ce qui représente un progrès significatif par rapport à une perte d'Ebitda de 900 000 livres sterling au cours de l'exercice 2022.

Le directeur général Chris Walters a déclaré : "L'amélioration significative des performances au premier semestre de l'exercice 2023 reflète le solide carnet de commandes de défense de Chesterfield Special Cylinders et la poursuite du redressement des conditions commerciales du marché du pétrole et du gaz de Precision Machined Components."

"Nous voyons l'opportunité d'une croissance du chiffre d'affaires et d'une amélioration des marges dans l'ensemble du groupe.

Les actions de Pressure Technologies étaient en baisse de 7,7 % à 36,00 pence chacune à Londres mardi matin.

Par Sabrina Penty, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.