Alien Metals Ltd - exploration et développement en Australie - annonce les résultats de l'étude de développement de son projet de minerai de fer Hancock, détenu à 90 %, en Australie occidentale. Cette étude a confirmé que le projet présente d'excellentes caractéristiques économiques et prospectives, avec de vastes tendances de minéralisation non testées. L'étude était basée sur une estimation actualisée des ressources minérales contenant une ressource minérale JORC de 8,4 millions de tonnes à 60 % de fer. Dans l'hypothèse d'une quantité inférieure à 8 millions de tonnes, Alien prévoit un bénéfice moyen annualisé avant intérêts, impôts et amortissements de 39 millions de dollars australiens et un coût de maintien de 85 dollars américains par tonne.

Baron Oil PLC - Société d'exploration et d'évaluation de pétrole et de gaz basée à Londres - Confirme que l'accord d'exploitation entre SundaGas Banda Unipessoal Lda, filiale à 100 % de Baron, et TIMOR GAP Chuditch Unipessoal Lda, relatif au contrat de partage de production TL-SO-19-16 au large de la République démocratique du Timor-Oriental, a été finalisé. Dans le cadre de cet accord, TIMOR GAP versera à SundaGas un montant en espèces de 1 million USD pour couvrir les coûts de retour dans un délai de 30 jours. SundaGas conserve l'exploitation du PSC de Chuditch et détient une participation directe de 60 %. TIMOR GAP détient une participation de 40 %.

Seeing Machines Ltd - Spécialiste de la surveillance des conducteurs par intelligence artificielle basé à Canberra, en Australie - Mise à jour des résultats pour les six mois se terminant en décembre. Le chiffre d'affaires sous-jacent a augmenté de 28 % pour atteindre 25,6 millions de dollars, hors paiements exceptionnels d'exclusivité à Magna. Les revenus récurrents annualisés ont augmenté de 22% d'une année sur l'autre pour atteindre 14,5 millions de dollars. Les liquidités au 31 décembre s'élevaient à 22,2 millions de dollars. Paul McGlone, directeur général, a déclaré : "Nous constatons une croissance constante de plus de 100 % d'une année sur l'autre du nombre de véhicules équipés de notre technologie, qui s'élève aujourd'hui à plus de 1,5 million de voitures. Je suis convaincu que les volumes de production automobile et notre flux de revenus de redevances à marge élevée continueront à croître de manière significative sur une base annuelle".

Tower Resources PLC - Société pétrolière et gazière centrée sur l'Afrique - Reçoit du ministre des mines, de l'industrie et du développement technologique du Cameroun la notification officielle de l'extension de la première période d'exploration du contrat de partage de la production de Thali, le 4 février 2025. Explique que la principale obligation de la société au cours de la période est le forage d'un seul puits, que la société a l'intention de remplir en forant le puits NJOM-3. Poursuit les discussions avec plusieurs parties concernant le financement au niveau des actifs pour le puits NJOM-3, pour lequel elle a contracté l'engin de forage Norve avec Borr Drilling.

Future Metals NL - Société d'exploration de métaux basée en Australie - annonce le résultat de son émission de droits souscrite et non annoncée qui s'est clôturée le 1er février et qui a permis de lever un produit brut de 3,3 millions de dollars australiens. Le produit net reçu sera utilisé pour le forage et d'autres activités d'exploration sur le projet Eileen Bore Cu-Ni-PGM récemment acquis par la société et pour faire progresser les activités d'amélioration de la valeur sur son projet Panton.

Strategic Minerals PLC - société minière ayant des projets au Nouveau-Mexique, en Australie-Méridionale et au Royaume-Uni - Fait le point sur les clients du projet Cobre et sur la gestion de la trésorerie de l'entreprise. Ajout d'un nouveau client avec un volume prévu d'environ 5.000 à 7.000 tonnes par an. Elle indique que les paiements du principal client existant ont commencé en fonction du tonnage collecté. Le chiffre d'affaires de 2024, comprenant le nouveau client et le client principal, devrait dépasser 3,5 millions USD. Compte tenu des volumes de vente à venir, l'entreprise conclut une facilité de financement à court terme d'une valeur de 100 000 dollars australiens.

EPE Special Opportunities Ltd - Société d'investissement basée aux Bermudes - déclare que la valeur nette d'inventaire au 31 janvier était de 324 pence, en baisse de 1 % par rapport aux 328 pence de l'année précédente. Le cours de l'action au 31 janvier était de 165 pence, en baisse de 3 % par rapport aux 170 pence de l'année dernière. Les soldes de trésorerie s'élevaient à 15,3 millions de livres sterling au 31 janvier. 2024. L'entreprise continue de se concentrer sur le maintien d'une liquidité satisfaisante pendant la période actuelle d'incertitude du marché.

