Les importations et les exportations de la Chine ont chuté beaucoup plus rapidement que prévu en juillet, la faiblesse de la demande menaçant les perspectives de reprise de la deuxième économie mondiale, ce qui accentue la pression sur les autorités pour qu'elles mettent en place de nouvelles mesures de relance afin de stabiliser la croissance.

Les sombres chiffres du commerce renforcent les prévisions d'un nouveau ralentissement de l'activité économique au troisième trimestre, avec un affaiblissement de la construction, de l'activité manufacturière et des services, de l'investissement direct étranger et des bénéfices industriels.

Les importations ont chuté de 12,4 % en juillet en glissement annuel, selon les données douanières de mardi, manquant ainsi la prévision de baisse de 5 % selon un sondage Reuters et faisant suite à une baisse de 6,8 % en juin. Dans le même temps, les exportations se sont contractées de 14,5%, plus fortement que les 12,5% attendus et que la baisse de 12,4% du mois précédent.

La baisse des exportations a été la plus rapide depuis le début de la pandémie au début de l'année 2020 et la chute des importations a été la plus importante depuis janvier de cette année, lorsque les infections COVID ont entraîné la fermeture de magasins et d'usines.

Alors que la faiblesse de la valeur des importations reflète la faiblesse de la demande, les chutes des prix des matières premières ont également exacerbé les baisses globales, selon les analystes.

"La plupart des mesures des commandes à l'exportation indiquent un déclin de la demande étrangère bien plus important que ce que les données douanières n'ont reflété jusqu'à présent", a déclaré Julian Evans-Pritchard, responsable de l'économie de la Chine chez Capital Economics.

"Et les perspectives à court terme pour les dépenses de consommation dans les économies développées restent difficiles, avec de nombreux risques de récessions plus tard dans l'année, même si elles sont légères.

Le yuan a atteint son niveau le plus bas en trois semaines et les actions asiatiques ainsi que les dollars australien et néo-zélandais, considérés comme des indicateurs de la croissance chinoise, se sont affaiblis après la publication de ces données.

DOULEURS SUPPLÉMENTAIRES

L'économie chinoise a progressé à un rythme lent au deuxième trimestre, la demande s'étant affaiblie dans le pays et à l'étranger, ce qui a incité les principaux dirigeants à promettre un soutien politique supplémentaire et les analystes à revoir à la baisse leurs prévisions de croissance pour l'année.

Selon Fitch, la valeur des exportations chinoises a baissé de 5 % en glissement annuel au cours du premier semestre de l'année, malgré une augmentation annuelle de 10 % du volume total de marchandises au deuxième trimestre et de 8 % au premier trimestre.

Le chiffre global des importations a été plus mauvais que prévu parce que "les économistes comprennent peut-être mal les facteurs de prix sous-jacents aux produits de base, qui dominent les importations chinoises", a expliqué Xu Tianchen, économiste principal à l'Economist Intelligence Unit.

"Par exemple, la Chine importe plus de pétrole, mais à des prix plus bas. Par conséquent, le volume de pétrole brut s'est accéléré en juillet, mais la valeur des importations a ralenti. La même logique s'applique aux céréales et au soja.

Les expéditions de pétrole brut vers le premier importateur mondial de pétrole ont augmenté de 17 % en juillet par rapport à la même période de l'année dernière, mais ont chuté de 18,8 % par rapport au mois précédent pour atteindre le taux journalier le plus bas depuis janvier, tandis que les importations de soja en juillet ont bondi de 23,5 % par rapport à l'année dernière, en raison d'une production quasi record au Brésil.

Les exportations vers les États-Unis - la principale destination des produits chinois - ont chuté de 23,1 % en glissement annuel, tandis que les expéditions vers l'Union européenne ont baissé de 20,6 %, alors que les tensions diplomatiques s'intensifient au sujet de la technologie des puces et du "retrait du risque" de la Chine.

Les exportations sud-coréennes vers la Chine, qui constituent un indicateur avancé de la demande chinoise de produits mondiaux, ont chuté de 25,1 % en juillet par rapport à l'année précédente, ce qui représente la plus forte baisse en trois mois.

Pékin cherche des moyens de stimuler la consommation intérieure sans trop assouplir la politique monétaire, de peur de déclencher d'importantes sorties de capitaux.

La semaine dernière, le planificateur d'État a déclaré que des mesures de relance seraient prises, mais les investisseurs ont jusqu'à présent été déçus par les propositions visant à accroître la consommation dans les secteurs de l'automobile, de l'immobilier et des services.