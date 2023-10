Les économistes et les stratèges du marché s'attendent à ce que le conflit au Moyen-Orient ait d'autres effets d'entraînement au niveau mondial, en observant si la situation s'étend à d'autres pays, ce qui pourrait entraîner une hausse des prix du pétrole et un afflux de capitaux vers les zones de sécurité.

Samedi, Israël se préparait à lancer une attaque terrestre dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas, après avoir demandé aux Palestiniens vivant dans le territoire de fuir vers le sud. Le conseiller israélien à la sécurité nationale a quant à lui mis en garde le groupe militant libanais Hezbollah contre le déclenchement d'une guerre sur un second front.

"Il semble que l'on se dirige vers une invasion terrestre massive de Gaza et une perte de vies humaines à grande échelle", a déclaré Ben Cahill, chercheur principal du programme sur la sécurité énergétique et le changement climatique au Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS). "Chaque fois que vous avez un conflit de cette ampleur, vous aurez une réaction du marché".

Au cours de la semaine écoulée, les inquiétudes suscitées par le conflit se sont répercutées sur les prix des actifs, contribuant à la faiblesse des actions vendredi, le S&P 500 ayant perdu 0,5 %. Les actifs refuges ont fait l'objet d'achats, l'or augmentant de plus de 3 % vendredi et le dollar américain atteignant son plus haut niveau en une semaine. Les prix du pétrole ont bondi de près de 6 % vendredi, les investisseurs évaluant ce que le conflit pourrait signifier pour les approvisionnements des pays voisins dans la principale région productrice de pétrole au monde.

"Si le conflit semble s'étendre, les prix du pétrole augmenteront encore", a déclaré Michael Englund, économiste en chef chez Action Economics LLC à Boulder, dans le Colorado.

Selon Bernard Baumohl, économiste en chef au sein de l'Economic Outlook Group à Princeton, dans le New Jersey, un conflit qui s'étendrait entraînerait probablement une accélération de l'inflation et, par voie de conséquence, une hausse des taux d'intérêt dans le monde entier.

Toutefois, alors que l'inflation et les taux d'intérêt dans d'autres pays augmenteront probablement dans ce scénario catastrophe, les États-Unis pourraient être l'exception, car les investisseurs étrangers injectent des capitaux dans ce qu'ils considèrent comme une valeur refuge en cas de conflit mondial, a fait remarquer M. Baumohl.

"Les taux d'intérêt pourraient baisser. "Attendez-vous à ce que le dollar se renforce.

D'autres combustibles pourraient également être touchés, comme l'ont montré des événements récents tels que l'arrêt par Chevron des exportations de gaz naturel via un important gazoduc sous-marin entre Israël et l'Égypte.

"Le risque le plus important pour le marché du pétrole est que ce conflit attire les pays voisins", a déclaré M. Cahill du CSIS.

La hausse des prix du pétrole n'aura probablement pas d'impact significatif sur les prix de l'essence ou les dépenses de consommation aux États-Unis, notent les analystes.

"Il est peu probable que le consommateur perçoive un impact significatif sur les prix de l'essence dans un avenir proche", a déclaré M. Englund. (Reportage de Matt Tracy ; Rédaction de Megan Davies et Muralikumar Anantharaman)