Le couple inflation-emploi occupe les marchés

Paris (awp/afp) - Les marchés occidentaux étaient divisés mercredi, les Bourses européennes digérant les chiffres de l'inflation sur le continent, tandis que Wall Street s'ajustait après la publication des nouveaux chiffres sur l'emploi, mieux accueillis que ceux de la veille.

Wall Street a ouvert en hausse, après trois séances de baisse: le Dow Jones montait de 0,37%, le S&P 500 de 0,57%, le Nasdaq 0,90% peu après 13H45 GMT.

Après une ouverture en légère hausse, Paris lâchait 0,21%, Londres 0,67%, Francfort 0,03% et Milan 0,42%. En Suisse, l'indice vedette SMI grimpait de 0,27%.

Sur l'ensemble du mois, tous ces indices sont dans le rouge.

Les investisseurs en Europe ont été refroidis par la hausse des prix à la consommation, qui a atteint 9,1% en août sur un an dans la zone euro, légèrement plus qu'anticipé par les analystes.

A une semaine de la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), l'institution de Francfort est sous pression et beaucoup d'analystes pensent qu'elle voudra à son tour frapper fort en relevant nettement ses taux directeurs, sa principale arme pour influer sur l'inflation.

"La BCE s'inquiète également de plus en plus du risque de voir les anticipations d'inflation s'emballer", souligne Ulrike Kastens, économiste Europe pour le gérant d'actifs DWS.

Sur le marché obligataire, les taux d'emprunt des Etats européens montaient légèrement, avec un rendement qui atteignait 1,55% vers 13H40 GMT pour la dette allemande à dix ans (contre 1,50% à la clôture de la veille) et 3,88% pour l'équivalent italien (contre 3,81%).

Aux Etats-Unis, les chiffres de l'inflation pour juillet ont dessiné l'hypothèse d'un pic qui aurait été dépassé, mais cela n'a pas empêché le président de la Banque centrale américaine de marteler en fin de semaine dernière que la politique monétaire allait encore se durcir dans les prochains mois.

L'institution s'appuie notamment sur la bonne forme du marché du travail pour se convaincre qu'elle peut frapper fort et que l'économie sera assez résiliente. Mardi, le nombre important d'emplois vacants avait encore attisé la crainte d'une politique stricte pour les investisseurs et plombé les indices.

La publication de l'enquête mensuelle ADP/Stanford Lab selon laquelle les employeurs privés aux Etats-Unis ont créé bien moins d'emplois qu'attendu en août, va plus dans le sens des investisseurs. Vendredi, ils attendent surtout les chiffres officiels de l'emploi pour août.

Nouvelles turbulences sur l'énergie

Le prix du gaz continuait sa décrue, les tensions sur la livraison de gaz russe étant compensées par le remplissage plus précoce que prévu des stocks des pays européens.

Vers 13H20 GMT, le prix du gaz naturel sur le marché de référence, le TTF néerlandais, baissait encore de 6,26% à 237 euros le mégawattheure, loin des 300 euros de la semaine passée.

Concernant les hydrocarbures, les craintes de récession dues au resserrement monétaire et à la situation économique en Chine continuaient de peser sur les prix du pétrole, qui avaient déjà cédé plus de 5% mardi.

Vers 13H30 GMT, le baril de WTI pour livraison octobre reculait de 1,36% à 90,37 dollars, celui de Brent du mer du Nord à même échéance perdait 2,67% à 96,66 dollars.

Les actions du secteur ne se portaient pas bien. TotalEnergies chutait de 3,59%, BP de 3,16%, Shell de 3,27% et Eni de 4,82%. Aux Etats-Unis, Chevron (-2,34%) et Exxon (-2,36%) suivaient aussi la tendance dans les premiers échanges.

Snap licencie mais rebondit en Bourse

Chahutée mardi après des informations de presse évoquant la possible suppression d'environ 20% de ses effectifs, soit plus de 1.200 employés, Snap, la maison mère de la populaire application Snapchat, rebondissait de plus de 5% dans les premiers échanges.

Du côté de l'euro et du bitcoin

Les inquiétudes qui pèsent sur l'économie européenne faisaient reculer l'euro de 0,11% par rapport au billet vert à 1,003 dollar vers 13H40 GMT.

Le bitcoin gagnait 1,47% à 20.270 dollars.

