(Alliance News) - Ce qui suit est un récapitulatif des transactions d'actions par les directeurs et gestionnaires de sociétés cotées à Londres annoncées jeudi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

----------

Grafton Group PLC - Société de matériaux de construction basée à Dublin, propriétaire de Selco Builders Warehouse - Le directeur non exécutif Paul Smith a acheté pour 98 993 GBP d'actions mercredi lors de deux transactions distinctes : 6 291 actions à 7,8686 GBP chacune et 6 285 actions à 7,8745 GBP chacune.

----------

Tullow Oil PLC - Société d'exploration pétrolière et gazière centrée sur l'Afrique et l'Amérique du Sud - Le directeur général Rahul Dhir achète 360 900 actions à 28,56 pence l'unité mardi. La valeur totale est de 103 073 GBP. Roald Goethe, directeur non exécutif, achète également 300 000 actions pour un montant total de 85 341 GBP en cinq transactions effectuées mardi et mercredi. Il s'agit de 50 000 actions achetées au prix de 28,15 pence chacune, de 50 000 actions supplémentaires au prix de 28,69 pence chacune, de 100 000 actions au prix de 28,32 pence chacune, de 81 723 actions au prix de 28,74 pence chacune et de 18 277 actions au prix de 27,98 pence chacune. Mardi, Tullow Oil a également déclaré que Goethe avait acheté 250 000 actions d'une valeur de 66 740 GBP en quatre tranches lundi. Il s'agit d'une tranche de 50 000 actions au prix de 27,36 pence chacune, d'une autre tranche de 50 000 actions au prix de 26,48 pence, de 50 000 actions au prix de 26,50 pence et de 100 000 actions au prix de 26,57 pence chacune.

----------

Speedy Hire PLC - Société de location d'outils basée dans le Merseyside - David Shearer, président non exécutif, achète 250 000 actions pour un montant total de 78 391 GBP, jeudi, au cours de trois transactions. Il s'agit de 165 000 actions à 31,51 pence chacune, 80 000 actions à 31,05 pence chacune et 5 000 actions à 31,23 pence chacune. Speedy Hire a annoncé jeudi que ses bénéfices annuels s'étaient effondrés à la suite d'une importante dépréciation d'actifs, et a annoncé la nomination d'un directeur financier permanent. Le bénéfice avant impôt pour l'exercice clos le 31 mars a chuté de 94 %, passant de 29,1 millions de livres sterling à 1,8 million de livres sterling, à la suite d'une dépréciation d'actifs. La société a entrepris un recensement complet de tout le matériel de location au cours de l'année et a découvert un déficit de 20,4 millions de livres sterling dans la quantité d'actifs non comptabilisés, ce qui a entraîné une réduction de la valeur de ces actifs et une baisse du bénéfice. Paul Rayner, directeur financier par intérim, a également été nommé directeur financier permanent et directeur exécutif, avec effet au 1er juillet. M. Rayner avait été nommé à ce poste par intérim le 1er novembre de l'année dernière.

----------

Trustpilot Group PLC - Plate-forme d'évaluation en ligne basée à Copenhague - La présidente Zillah Byng-Thorne achète 261 437 actions à 76,5 pence chacune mercredi. La valeur totale est de 199 999 livres sterling.

----------

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.